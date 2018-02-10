Карбалевич пошутил над Давыдько

Валерий Карбалевич в колонке на сайте «Радыё Свабода» объяснил молчание чиновников по поводу празднования 100-летия БНР.

– Теперь власти на определенном перекрестке, на перепутье. Они еще не определились, как относиться к 100-летию БНР. Глава Администрации президента Наталья Качанова, отвечая на вопросы журналистов во время съезда «Белой Руси», не могла сказать ничего определенного.

Изменчивость и шаткость политической конъюнктуры следует из того, что все зависит от позиции, даже настроения одного человека. И высший пилотаж номенклатурного мастерства заключается в том, чтобы угадать, что думает по этому поводу Лукашенко, разгадать его пророческие сны.

Вот конъюнктура качнулась в одну сторону, и Павел Якубович вытащил на государственный уровень тему почитания Куропат. Геннадий Давыдько продемонстрировал майку с «Погоняй».

Еще 19 января он говорил, что «мы должны вместе праздновать столетие БНР». А уже через две недели он, как думал, уловил новую конъюнктуру, переориентировался и вспомнил про призывы потомков БНР к Гитлеру.

Но это его не спасло, с высокой государственной должности Давыдько был снят. Видимо, чего-то не угадал.

Гісторык адказаў Давыдзьку: СССР, а не БНР быў саюзьнікам Гітлера да 1941 года