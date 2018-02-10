«Виталюр» и «Соседи» устроили перепалку в наружной рекламе

Битвы брендов пришли и в Беларусь: розничные сети «Соседи» и «Виталюр» устроили переписку на рекламных баннерах в Минске.

Когда по улице Андреевской в Минске открылся новый магазин «Виталюр», компания повесила рядом с баннером-указателем «Соседей» свою рекламу со слоганом «Далеко ходить не надо».

Фото - @vitalur_by

«Соседи» в долгу не остались и ответили, что «Движение – жизнь».

Фото - @vitalur_by

«Виталюр» продолжил диалог, написав «Дарите свое время своей семье! Они ждут вас, пока вы у соседей...».

Фото - @vitalur_by

На что «Соседи» ответили: «Приходите всей семьей!»

Фото - Letniak Irina

Начальник отдела маркетинга компании «Виталюр» Елена Ситдикова называет такую переписку «добрыми соседскими шутками»:

– Идея родилась, когда мы открыли новый магазин на улице Андреевской. Буквально через пару дней повесили первый баннер «Далеко ходить не надо». Сеть «Соседи» отреагировали мгновенно - так завязалась переписка. Это приятная беседа без оскорблений и унижений. Сейчас мы снизили темп смены сообщений, чтобы «труды» не пропадали незамеченными. Однако на днях сделаем свой ход.

В «Виталюре» отметили, что у большинства людей (да и у самих ритейлеров) такая переписка вызывает положительные эмоции:

– Казалось бы, в шутливом диалоге мы сообщили жителям микрорайона о том, что они нам важны, и мы готовы за них бороться. О том, что мы разделяем их ценности, что мы заботимся о них. Это уже очень много! – считает Елена Ситдикова.

В магазинах «Евроопта» из-за «черной пятницы» образовались очереди. Фотофакт