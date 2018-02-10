«Виталюр» и «Соседи» устроили перепалку в наружной рекламе

Битвы брендов пришли и в Беларусь: розничные сети «Соседи» и «Виталюр» устроили переписку на рекламных баннерах в Минске.
Когда по улице Андреевской в Минске открылся новый магазин «Виталюр», компания повесила рядом с баннером-указателем «Соседей» свою рекламу со слоганом «Далеко ходить не надо».
Фото - @vitalur_by
«Соседи» в долгу не остались и ответили, что «Движение – жизнь».
Фото - @vitalur_by
«Виталюр» продолжил диалог, написав «Дарите свое время своей семье! Они ждут вас, пока вы у соседей...».
Фото - @vitalur_by
На что «Соседи» ответили: «Приходите всей семьей!»
Фото - Letniak Irina
Начальник отдела маркетинга компании «Виталюр» Елена Ситдикова называет такую переписку «добрыми соседскими шутками»:
– Идея родилась, когда мы открыли новый магазин на улице Андреевской. Буквально через пару дней повесили первый баннер «Далеко ходить не надо». Сеть «Соседи» отреагировали мгновенно - так завязалась переписка. Это приятная беседа без оскорблений и унижений. Сейчас мы снизили темп смены сообщений, чтобы «труды» не пропадали незамеченными. Однако на днях сделаем свой ход.
В «Виталюре» отметили, что у большинства людей (да и у самих ритейлеров) такая переписка вызывает положительные эмоции:
– Казалось бы, в шутливом диалоге мы сообщили жителям микрорайона о том, что они нам важны, и мы готовы за них бороться. О том, что мы разделяем их ценности, что мы заботимся о них. Это уже очень много! – считает Елена Ситдикова.
В магазинах «Евроопта» из-за «черной пятницы» образовались очереди. Фотофакт