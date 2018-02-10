«Бройлерный король» удерживает свыше 30% белорусского рынка

Хотя «Дзержинка» и потеснила одну из птицефабрик Евгения Баскина.

Евгений Баскин. Фото: TUT.by

Лидером по производству мяса птицы в Беларуси в прошлом году стала фабрика «Смолевичи Бройлер» — владелец бренда «Петруха». Предприятие, которое контролирует бизнесмен Евгений Баскин, единственное преодолело стотысячный рубеж и выпустило 113,3 тыс. тонн продукции, отмечается в материалах Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

На второе место впервые за несколько последних вышел «Агрокомбинат «Дзержинский». Крупнейшая на сегодняшний момент государственная фабрика произвела 81,4 тыс. тонн бройлеров в живом весе.

«Дзержинка» впервые вклинилась в дуополию компаний Евгения Баскина, долгие годы удерживавших первые две строчки куриного рейтинга.

Продолжение материала читайте здесь.