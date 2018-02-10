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Экономика
10.02.2018
Ярослав Романчук, Белгазета
«Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные»

Белорусские власти продолжают вести бессмысленный спор о том, что лучше: государственная или частная собственность, номенклатурная или коммерческая.

Каждый год разные организации и ученые представляют все новые и новые доказательства в пользу рыночных решений, но с упорством, достойным иного применения, правительство продолжает курс на сохранение Госплана и характерной для него номенклатурно-краснодиректорской системы управления.

Фото: tut.by

Поэтому страновой доклад МВФ N17/384 по Беларуси, опубликованный в конце декабря 2017г., отечественными полисимейкерами был проигнорирован. Руководители министерств и ведомств как огня боятся научной, открытой дискуссии о качестве своей работы по управлению ресурсами и активами. В их руках - десятки миллиардов долларов, а бюджет страны и люди не видят преимуществ такой концентрации политической и экономической власти.

«Красныя директора» думают про себя

Чрезмерная концентрация капитала в руках вертикали сильно перекосила страну в сторону одного соседа. По оценке МВФ, белорусская экономика недиверсифицирована, зависима от небольшой группы торговых партнеров и ограниченного набора товаров. Такое состояние «делает Беларусь уязвимой к шокам, которые исходят от этих партнеров и товарных позиций, как мы увидели в недавней комбинации шоков от цен на топливные товары и калийные удобрения и от крупнейшего торгового партнера в лице России».

Сравнительные преимущества РБ сконцентрированы в тех секторах, где сложно произвести некие новые товары (топливо, удобрения, молочные товары). Здесь доминирует государство, не оставляя пространства для развития частного сектора. Министерства, исполкомы, концерны и холдинги установили жесткий контроль над сырьевой базой страны, превратив самые прибыльные сектора в царство олигополий.

Им не нужна свободная торговля и открытая конкуренция. Поэтому правительство лоббирует интересы этих номенклатурных фаворитов, продолжая имитировать желание вступить в ВТО.

По оценке Всемирного банка, чистая выгода от вступления в ВТО составила бы 8,2% объема потребления, или 4% ВВП в среднесрочной перспективе. В выигрыше были бы бизнес, услуги и большинство производителей. Серьезные вызовы адаптации к конкуренции имели бы производители транспортных средств, кожи, обуви и бумаги. Номенклатурно-краснодиректорские группировки не готовы к режиму свободной торговли даже в рамках ЕАЭС. Если по таможенным пошлинам происходит некое выравнивание (уровень тарифного протекционизма гораздо выше, чем в ЕС), то по мерам нетарифного регулирования ситуация неприглядная. По оценке Евразийского банка развития, нетарифные меры между РБ и РФ составляют около 6% белорусского экспорта. В торговле с Казахстаном еще хуже - около 16% объема экспорта.

Могильщики капитала и ресурсов

Сектор госпредприятий Беларуси - это, по сути дела, львиная доля всей экономики. На него приходится 77% всего промышленного выпуска, 60% выручки и почти 50% рабочей силы. Ни в одной европейской стране нет такого всеохватывающего госсектора, куда входит 4734 предприятия (из 7356 средних и крупных), сгруппированных в 3549 юрлиц. Большинство из них либо полностью находится в руках государства (1800 юрлиц), или где более 50% акций принадлежит государству (1384 юрлиц). На них работает 1,4 млн. Доля сектора гос­предприятий - 76% всех коммерческих активов, на который приходится более 70% всех обязательств.

МВФ констатирует наличие большой разницы между сектором гос­предприятий и частным бизнесом с точки зрения эффективности использования капитала: «Доходность капитала в секторе госпредприятий была в среднем в 3 раза меньше, чем в частном секторе. К тому же чистая операционная прибыль госпредприятий как отношение к инвестициям в основной капитал была в среднем в 2,5-3 раза меньше, хотя стоимость кредитов была для них в среднем меньше».

Фонд напоминает, что крупные промпредприятия созданы еще в Советском Союзе. Несмотря на технологический апгрейд, использование капитала остается неэффективным из-за слабой системы стимулов и недостатка профессиональных управленческих кадров. «Причинами слабой производительности труда и низких показателей эффективности по сравнению с частным сектором являются институциональные дефекты, которые включают наличие непрофильных активов, а также дизайн холдинговых структур, которые склонны защищать неэффективные и нежизнеспособные предприятия за счет эффективных и прибыльных компаний», - констатируют эксперты МВФ.

Особенно шокирующие данные отмечаются по производительности труда и капитала в строительном секторе. В 2013-16гг. доходность используемого капитала в секторе госпредприятий была в среднем в 8 раз меньше, чем в частном секторе. С точки зрения прибыльности инвестиций в основной капитал сектор госпредприятий показывал результаты на 30% хуже, чем частный.

Это значит, что канализация бюджетных денег в госпредприятия привела к накоплению большого объема неиспользуемого капитала. Значительная часть его превратилась в «мертвый», т.е. его возвращение в полноценный коммерческий оборот невозможно.

Советская централизованная система аллокации инвестиций по старым лекалам привела к искажению на рынке труда. Сокращение на 22% числа госпредприятий при росте общих активов в реальном выражении на 47% сопровождалось сокращением занятости на 15%, в то время как рост числа частных компаний на 17% (при удвоении активов в реальном выражении) сопровождался сокращением занятости на 11%. Избыточная рабочая сила - это прямое следствие доминации госпредприятий в экономике.

Справка «БелГазеты». По данным МВФ, в 2013-16гг. в среднем около 16% госпредприятий не получали достаточной выручки, чтобы покрыть все издержки; 20% были убыточными, а у 33% были проблемы с ликвидностью. Около 4% из них находились в состоянии финансового стресса 4 года подряд. В 2015г. общие убытки убыточных госпредприятий с учетом субсидий составили 3% ВВП.

Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные не только от общества, но и от президента РБ. VIP-номенклатура десятилетиями убеждала его в правильности ставки на госпредприятия в обеспечении устойчивого развития и экономического роста. Многочисленные факты доказывают тупиковость такого подхода. Сектор госпредприятий - это проблема N1 в повестке дня Беларуси. В нем разрастается чревоточина, которая делает страну слабее, рискованнее и уязвимее.

Белорусский частный сектор доказал, что умеет работать в разы лучше государственного. Поэтому в центре стратегии обеспечения быстрого, долгосрочного инклюзивного экономического роста должен быть именно он. Без широкомасштабной приватизации не будет в Беларуси современной цивилизации.

Романчук: «Были у Батьки две коровы»

 
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