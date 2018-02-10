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Скандалы
10.02.2018
Накануне выборов государственные телеканалы выступили с обвинениями в адрес наблюдателей

8 февраля телеканалы «Беларусь 1» и ОНТ показали похожие сюжеты, в которых утверждалось, что кампания независимого наблюдения «Право выбора-2018» уже подготовила жалобы на нарушения и заявление о непризнании местных выборов.

Все расследование ОНТ основывается на записи, якобы сделанной одним из участников тренинга, который проводит кампания для наблюдателей, сообщает Еврорадио.

Журналисты связались с участниками того «совещания под запись».

– Мы никаких фальсификаций результатов наблюдения не готовим. Мы понимаем, что наши наблюдатели — это не юристы, которые легко могут правильно оформить жалобу. И потому так — у нас есть шаблоны жалоб. Потому что мы знаем, какие обычно бывают нарушения. Но если не будет нарушений, то не будет и жалоб. Будут нарушения — будут жалобы, это же понятно, — рассказал Лев Марголин.

По его словам, встреча, запись с которой звучит в сюжете ОНТ, действительно была в конце января или в первые дни февраля. Вот только в том, что запись сделана одним из её участников, собеседник Еврорадио сильно сомневается.

– Никаких активистов на той встрече не было — там были члены секретариата кампании «Право выбора». Это было рабочее совещание, которое проходило в офисе кампании. Офис находится в квартире, которую нам предоставил один из активистов нашей компании. Если на такой встрече присутствует 5 или 6 человек, каждый из которых известен до ногтей, то не может быть, чтобы это кто-то из них выложил. Ко всему, там очень хорошее качество звука. Вы себе представьте: если кто-то записывает на телефон, лежащий в кармане, то качество будет плохое и не одинаковое, так как один человек сидит ближе, а другой — дальше. А там всех хорошо слышно. А это возможно только если профессиональная аппаратура стоит.

Требовать извинений от канала ОНТ координаторы компании «Право выбора» не видят смысла.

 
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