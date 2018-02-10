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Общество
10.02.2018
В магазинах «Евроопта» из-за «черной пятницы» образовались очереди. Фотофакт

9 февраля на некоторые товары в «Евроопте» заметно снизили цены. Из-за этого в отдельных магазинах собрались очереди.

К примеру, в магазине по улице Денисовской в Минске вечером собрались очереди от 30 человек в одну кассу, сообщает FINANCE.TUT.BY.

Очередь в магазине «Евроопт» в Минске (на улице Денисовской)

Про очереди сообщают также читатели из регионов. На снимке ниже, например, очередь в одном из магазинов в Гомеле.

Фото из ВКонтакте, авторство: Мария Рыбкина

Читатель Onliner.by под ником Barbossa поделился фотографией парковки у «Евроопт Сухарево».

 
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