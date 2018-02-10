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Комментарии
10.02.2018
Игорь Яковенко, ej.ru
«В отношении Ксении Собчак в ходе ее американского вояжа кое-что прояснилось»

Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне с участием президента США Трампа, который состоялся 8.02.18, Ксении Собчак не понравился совершенно.

По ее мнению, это было «абсолютно бесполезное и бессмысленное мероприятие». «Это неинтересно, это бессмысленные речи. Нет никакой мысли у всех этих выступлений. Сидят люди, которые даже не могут пообщаться между собой», — пожаловалась Собчак журналистам.

Фото ТАСС

Как сообщили организаторы мероприятия, на молитвенный завтрак были приглашены 3,8 тысяч человек из более чем 130 стран. В том числе 55 человек из России, среди которых 35 молодых специалистов: врачей, юристов, бизнесменов.

Сама Ксения Анатольевна не помнит, как она оказалась на данном мероприятии. Дело в том, что люди попадают на национальный молитвенный завтрак несколькими способами. Либо получают приглашения от христианских организаций, либо от членов Конгресса или Сената, но можно еще попасть в «лоббистский пакет», когда участие в молитвенном завтраке устраивают специальные организации за деньги.

Ксения Собчак на вопрос корреспондента BBC, как она туда попала, ответила: «Не помню таких деталей». Ранее сообщалось, что организацией участия Собчак в молитвенном завтраке занимался политтехнолог Александр Ситников, который впоследствии уволился. Все это позволяет предположить, что Ксения Собчак попала туда в «лоббистском пакете», то есть заплатила за свое участие в молитвенном завтраке, и этим можно частично объяснить ее раздраженную реакцию: деньги уплочены, а где отдача? Где, например, беседа с Трампом?

Скриншот ролика ВВС

В Америке Собчак вела себя уверенно, я бы сказал по-хозяйски, и спуску американцам не давала. Когда журналисты спросили ее, какой совет она могла бы попросить у Трампа, Ксения Анатольевна отрезала: «Я не нуждаюсь в советах президента. Я лучше дам свой совет ему».

Поскольку Трамп так и не встретился с Собчак, лишив себя тем самым возможности получить от нее указания, кандидат в президенты России дала свои рекомендации руководству США дистанционно, через прессу. В частности, она камня на камне не оставила от «кремлевского доклада» Минфина США, объявив, что этот документ свидетельствует о том, что «американцы не очень понимают, по каким законам живут бизнес и власть в России».

Собственно, это просвещение американской элиты и было основной целью визита Собчак в США. Свою миссию она видит так: «стать посредником между Москвой и Вашингтоном». Насколько эти два города согласны видеть в Собчак посредника, а также в чем именно может состоять это посредничество, Ксения Анатольевна не уточнила.

Зато прояснились некоторые детали ее планов в отношении России и соседних стран. В частности, Ксения Собчак уточнила свою позицию по Крыму. «Теперь для того, чтобы исправить эту ситуацию, единственный выход, который я вижу, это международный референдум, в котором примут участие все люди, живущие на Украине, в России и в Крыму», — объяснила Собчак.

Пожалуй, это наиболее экзотический план из всех, которые предлагались за четыре года с момента оккупации Крыма. С учетом того, что население России примерно в три раза больше населения Украины, итоги такого «референдума» несложно предугадать. Полагаю, что Китай с интересом отнесется к идеям Собчак и вполне может взять их на вооружение как способ разрешения пограничных конфликтов, в том числе и с Россией.

Да и в УПК РФ по «методу Собчак» можно было бы внести весьма заманчивые новшества. Почему бы, например, не решать судьбу награбленного имущества большинством голосов в ходе открытого голосования на общем собрании грабителей и ограбленных?

Спецмероприятие, намеченное на 18.03.18, не является бессмысленным событием, которое следует игнорировать. Да, на этом мероприятии не будет избран президент, поскольку тот, кого назовет президентом ЦИК, является узурпатором, незаконно удерживающим власть. Но это действо весьма полезно тем, что граждане России могут уточнить свои представления о некоторых участниках процесса.

Например, о Грудинине, который недавно в интервью Дудю заявил, что его кумиром является Сталин. Или о Борисе Титове, который пытается затащить в Россию беглых предпринимателей, составляет их списки, которые, как сказал Песков, «будут рассмотрены и перенаправлены соответствующим службам, которые или имели вопросы к этим гражданам, или имеют до сих пор».

Вот и в отношении Ксении Собчак в ходе ее американского вояжа кое-что прояснилось. «Знание лучше, чем незнание», — как сказал бы в этой связи российский премьер, а уж ему-то можно верить…

 
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