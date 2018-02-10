«Хватала за промежность». Активистку #MeToo обвинили в приставаниях к мужчинам

В истории с сексуальными домогательствами долго ждать «эффекта бумеранга» не пришлось. Активистку движения #MeToo, политика Кристину Гарсию обвинили в приставаниях к мужчинам.

Госпожа Гарсия возглавляет комитет по природным ресурсам нижней палаты законодательного собрания штата Калифорния. Общенациональную известность она приобрела после того, как рассказала The New York Times, что неоднократно подвергалась домогательствам в Конгрессе США.

Прошло совсем немного времени, и обвинительница уже сама оказалась в роли обвиняемой. Помощник члена калифорнийской законодательной ассамблеи Дэниел Фиерро заявил, что в 2014 году после ежегодного матча ассамблеи по софтболу в Сакраменто нетрезвая Кристина Гарсия пыталась приставать к нему, хватая за ягодицы и промежность.

Эта «фиеррическая» история получила продолжение. Лоббист из Сакраменто, чье имя пока остается неназванным, сообщил, что Гарсия пыталась соблазнить его на благотворительном балу в 2017-м.

В результате законодательная ассамблея Калифорнии начала расследование. Гарсия обвинения отрицает, но на время разбирательства ушла в отпуск.

В этой связи MAXIM отмечает, что для осуждения и лишения работы мужчин зачастую требовалось только публичное заявление женщины. «Посмотрим, как это работает в обратную сторону», – подытоживает издание.

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