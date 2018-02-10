Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Откуда родом топ-50 белорусских чиновников. Инфографика
«Белорусы – нация без общего прошлого. Это большая проблема, чем нынешние конфликты»
Дети отбили снежную горку у коммунальщиков. Они закидали трактор снежками
«Виталюр» и «Соседи» устроили перепалку в наружной рекламе
«Бройлерный король» удерживает свыше 30% белорусского рынка
Бацькі – Мінадукацыі пра беларускамоўныя садкі: «Спыніце свае адпіскі! Пабачце рэальныя сем’і з іх патрэбамі!»
Накануне выборов государственные телеканалы выступили с обвинениями в адрес наблюдателей
В магазинах «Евроопта» из-за «черной пятницы» образовались очереди. Фотофакт
«У нас самые бюджетные и крутые гробы»
Иван Кирчук собирает деньги на издание фольк-фэнтези книги
Вице-премьер Приходько заявил о желании ответить Навальному по-мужски
Новому главреду «Советской Белоруссии» предложили отказаться от принудительной подписки
Что связывало Ронина с чиновницей Нацбанка: в суде озвучены пикантные обстоятельства
На открытии Олимпиады-2018 спортсмены из России прошли не под своим флагом
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где «прокололся» Лукашенко
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
Кремль изменил взгляды на продвижение идей «русского мира»?
Как сложилась судьба белорусов, выступивших против «налога на тунеядцев»
Як жывуць вызваленыя Лукашэнкам забойцы
Как я искал работу, чтобы не быть «тунеядцем», а скоро снова стану безработным
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
Сколько зарабатывают вертикальщики в регионах
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Кто красивее: Белла и Джиджи Хадид или их двоюродная сестра – модель плюс-сайз? (голосование)
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
«А почему Лукашенко не интересно, что завтрак в школьной столовой стоит вдвое больше, чем обед в студенческой?»
«Когда Лукашенко на встречу выпускников не приехал, прислал свой портрет»
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
10.02.2018
Евгений Федоров
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе

Если верить статистике, то белорусам могут позавидовать жители всех соседних стран.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало данные о зарегистрированной безработице в Беларуси в конце 2017 года. Чиновники насчитали в нашей стране всего около 23 тысяч безработных, что эквивалентно 0,5% от численности всего трудоспособного населения.

Таким образом, по сравнению с началом года количество безработных якобы уменьшилось почти в два раза. Ирония ситуации заключается в том, что Беларусь, сама того не подозревая, оказалась в числе европейских лидеров по уровню безработицы.

Например, все страны-соседи могут только молча завидовать белорусской статистике. Судите сами: в соседней Польше уровень безработицы на конец года составил 6,5%, в Литве – 7,1%, в Латвии – 7,3%, в России – 5,1% и, наконец, в Украине – около 10%.

Впечатляющая разница, не правда ли?

Чтобы найти объяснение такой ситуации, достаточно посмотреть на размер среднего пособия по безработице в этих же странах.

К примеру, в Польше оно составляет около 200 долларов, в Литве и Латвии – 244 доллара, в России и Украине – около 50 и 72 доллара в эквиваленте. В нашей стране среднее пособие по безработице составляет около 12 долларов в месяц.

Более того, чтобы получить статус официально зарегистрированного безработного, белорус должен выполнить ряд требований. Например, лично написать заявление с просьбой поставить его на учет. А также собрать от 6 до 15 справок, которые подтверждают его образование, состояние здоровья, семейное положение и доходы за последние 12 месяцев.

Если безработный гражданин все же решит заморочиться, несмотря на маленький размер пособия и бумажную волокиту, то вскоре он сможет стать счастливым обладателем статуса официально зарегистрированного безработного.

Но ненадолго.

Для особо настырных граждан законодательством предусмотрен один маленький нюанс – местная власть после отказа безработного от двух предложений подходящей работы или от двух предложений прохождения профессиональной переподготовки имеет право лишить его статуса безработного.

В итоге социально-ориентированное государство одним выстрелом убивает сразу двух зайцев – и получает не только выгодную статистику по безработице, но и еще одного «тунеядца», готового в полном объеме оплачивать коммунальные тарифы и медицинские услуги.

Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:57)
Главное
Цитата дня. Нескромный Лукашенко
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Без «клочка земли» в голове
Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе
«Понятно, почему Совмин тщательно скрывает эти данные»
Карбалевич пошутил над Давыдько
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY