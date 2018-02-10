Маленький секрет самой «благополучной» страны в Европе

Если верить статистике, то белорусам могут позавидовать жители всех соседних стран.

Министерство труда и социальной защиты опубликовало данные о зарегистрированной безработице в Беларуси в конце 2017 года. Чиновники насчитали в нашей стране всего около 23 тысяч безработных, что эквивалентно 0,5% от численности всего трудоспособного населения.

Таким образом, по сравнению с началом года количество безработных якобы уменьшилось почти в два раза. Ирония ситуации заключается в том, что Беларусь, сама того не подозревая, оказалась в числе европейских лидеров по уровню безработицы.

Например, все страны-соседи могут только молча завидовать белорусской статистике. Судите сами: в соседней Польше уровень безработицы на конец года составил 6,5%, в Литве – 7,1%, в Латвии – 7,3%, в России – 5,1% и, наконец, в Украине – около 10%.

Впечатляющая разница, не правда ли?

Чтобы найти объяснение такой ситуации, достаточно посмотреть на размер среднего пособия по безработице в этих же странах.

К примеру, в Польше оно составляет около 200 долларов, в Литве и Латвии – 244 доллара, в России и Украине – около 50 и 72 доллара в эквиваленте. В нашей стране среднее пособие по безработице составляет около 12 долларов в месяц.

Более того, чтобы получить статус официально зарегистрированного безработного, белорус должен выполнить ряд требований. Например, лично написать заявление с просьбой поставить его на учет. А также собрать от 6 до 15 справок, которые подтверждают его образование, состояние здоровья, семейное положение и доходы за последние 12 месяцев.

Если безработный гражданин все же решит заморочиться, несмотря на маленький размер пособия и бумажную волокиту, то вскоре он сможет стать счастливым обладателем статуса официально зарегистрированного безработного.

Но ненадолго.

Для особо настырных граждан законодательством предусмотрен один маленький нюанс – местная власть после отказа безработного от двух предложений подходящей работы или от двух предложений прохождения профессиональной переподготовки имеет право лишить его статуса безработного.

В итоге социально-ориентированное государство одним выстрелом убивает сразу двух зайцев – и получает не только выгодную статистику по безработице, но и еще одного «тунеядца», готового в полном объеме оплачивать коммунальные тарифы и медицинские услуги.

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