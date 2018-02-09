Подробности драки в аэропорту: белорусы напились и выкрикивали антиукраинские лозунги

Причиной конфликта стала задержка чартерного рейса в курортный Шарм-эль-Шейх.

Фото: пресс-служба аэропорта «Жуляны»

По первоначальным данным, которые распространил телеканал «Эспрессо», в аэропорту Киева возникла поломка самолета, который должен был лететь в Шарм-эль-Шейх. И вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.

Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет. Полиция вмешаться не смогла, потому что драка была в транзитной зоне аэропорта. Позже оказалось, все было совсем не так. «Комсомолка» узнала подробности.

Все случилось ночью с 8 на 9 февраля в терминале «А» киевского аэропорта «Жуляны». Чартерный рейс авиакомпании Bravo Airways должен был вылететь в Шарм-эль-Шейх в 02:15 ночи.

- Как оказалось, в Хургаде закрыли аэропорт, поэтому рейс пришлось задержать, - пишет украинский портал «Информатор». - В это время пассажиры рейса уже прошли паспортный контроль и ждали посадки. Так как рейс задерживался, пассажиров накормили и просили ждать. За время ожидания некоторые граждане хорошенько выпили – благо, магазины Duty Free работают в аэропорту круглосуточно.

- Около двадцати пассажиров рейса в Шарм эль-Шейх, находящихся в нетрезвом состоянии, блокировали пункты паспортного контроля. Среди них были и граждане Беларуси, - цитирует belapan.com пресс-секретаря аэропорта «Жуляны» Галину Богданенко. - Люди были недовольны задержкой рейса и тем, что их держали в аэропорту.

Как оказалось, полиция действительно сделать ничего не смогла, так как драка была в транзитной зоне аэропорта. Силами одних пограничников быстро усмирить конфликт не получалось. Из-за того, что бунтовщики не пропускали на паспортный контроль пассажиров других рейсов, многие самолеты в эту ночь из Киева улетали с опозданием. Рейс в Варшаву задержался на один час и сорок минут, в Ганновер - на час, в Будапешт – на три часа. А рейс в Шарм-эль-Шейх, с которого все и началось, задержался на девять часов!

- К сожалению, белорусы вели себя неадекватно и агрессивно, - рассказала Богданенко. - По словам сотрудников аэропорта, граждане Беларуси выкрикивали антиукраинские лозунги, оскорбления в адрес Украины.

Правда, никого из белорусских дебоширов не задержали – ограничились разъяснительными беседами.

- На мой взгляд такое поведение должно получить соответствующую правовую оценку, но санкции не были применены, и они все улетели в Египет. Вместе с тем их паспортные данные занесены в базу и могут оказаться в черном списке приграничных служб, - предупредила Богданенко.

Позже в эфире радиостанции «Голос Столицы» Галина Богданенко добавила:

- Трем зачинщикам белорусам грозят санкции на три года невъезда в Украину, а со стороны Украины также по прилету грозят какие-то административные санкции нашим пассажирам. Удивляет, что не задержали в аэропорту, не сняли с рейса зачинщиков, а позволили им улететь отдыхать.