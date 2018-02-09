Муж Насти Рыбки о Бобруйске, позоре, и о том, можно ли верить жене

Еврорадио разыскало в Бобруйске мужа Насти Рыбки (по крайней мере, он сам себя так называет). Николай Вашукевич (настоящая фамилия Насти Рыбки) рассказал о том, как они жили в Бобруйске и почему разъехались.

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По словам Николая, Настя закончила Мозырский педагогический университет. В Бобруйске девушка работала менеджером по продажам «и очень много читала». Уехала в Москву около двух лет назад. Чем девушка занималась в Москве, Николай не знает. Связывает всё, что сейчас происходит, с её книжкой «Дневник по соблазнению Миллиардера».

Николай Вашукевич: «Это всё книжка, её книжка. У неё просто мать умерла. Мы жили, всё было в порядке. А потом ей просто захотелось написать книгу. В Москве она её написала. У неё вообще не было подруг. Одна осталась. У неё только мама была и всё, больше никого не было. Может, на этой почве одиночества она так… Но я вроде бы всё это компенсировал».

Муж уверяет, что слова Навального про эскорт-услуги — неправда. Об этом он говорит несколько раз. Правда, чем Настя занималась в Москве, он тоже не знает.

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Николай Вашукевич: «Может, захотела, может, мужчина понравился. Может, работала у него как-то. Я ко всему этому отрицательно отношусь. Всё это из-за книги. Но я её не читал, не знаю».

В одном из интервью Настя Рыбка называет Николая «бывшим мужем». Николай говорит, что по закону они ещё женаты.

Николай Вашукевич: Ну, как бы развелись… Как бы развелись, но она аннулировала решение суда.

После скандала особо не разговаривали, «только ссылки друг другу перекидывали, и всё». Сейчас Николай переживает за свою фамилию.

Николай Вашукевич: Это ведь моя фамилия. Позор, блин. Аж прям не знаю… Я сейчас за фамилию свою наказываюсь. Мне ещё в прошлом году звонили с российского телевидения, к Малахову звали. Денег предлагали. Но я не захотел говорить. Но то, что эскорт-услуги, это неправда.

В одном из интервью «Настя Рыбка» утверждает, что после её переезда в Москву «бывший муж» не пустил её в квартиру, сказал, что ребёнка она больше не увидит.

Николай Вашукевич: «Нууу, это не та история… Не так это всё было».

Как там было на самом деле, Николай не говорит. Но уверяет, что «Настя имеет к сыну доступ без проблем».

Николай Вашукевич: «Сын нормальный парень, всё понимает. Настя имеет к нему доступ без проблем. Имеет, но почему-то не появляется. Может, ради безопасности. Всё, что она говорит — игра».

В своей книге Настя Рыбка пишет, что она якобы «была в оппозиции на Хартии и даже отсидела какое-то время в тюрьме КГБ».

Николай Вашукевич: «Да, был момент, больше суток она там провела… Не знаю, за что. Но такое было, потом она сбежала в Москву».

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Николай Вашукевич: «Блин, ну да, я переживаю. Чтобы не привело это к семье, к нашей семье. А она пусть там делает что хочет. Пускай развлекается. Если это для неё важно, то пускай делает что хочет. Мне, честно говоря, всё равно. Каждый человек должен делать то, что хочет, правильно? Чтобы жизнь прошла не впустую».

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