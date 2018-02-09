Иван Кирчук собирает деньги на издание фольк-фэнтези книги

На площадке talaka.org появилась информация о сборе средств для издания фольк-фэнтези книги Ивана Кирчука «Города восхождений».

Издание книги на 600 страниц в твердом переплете тиражом в 1 тысячу экземпляров требует 12 тысяч рублей, которых у автора на данный момент нет.

– За 19 лет существования «Троицы» мы приняли участие в более 100 международных фестивалях от Малайзии до Чили! Дороги…мысли…мысли…дороги. И лет 20 духовные, молитвенные практики! Все это не давало покоя Душе, – объяснил причину появления материала для книги музыкант Иван Кирчук.

– Я не знаю, какой интерес вызовет моя новая книга у читателей. В ней очень много информации тем, кто занимается практикой: магия, ритуалы, фольклор, этнос. Уверен, что нас, людей, ведут по Жизни разные Силы, Учителя. У каждого свои дороги и города… Если моя книга поможет Вам подняться по годам-ступеням на Новый Виток познания себя, своего совершенства, я буду рад.