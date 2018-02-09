Вице-премьер Приходько заявил о желании ответить Навальному по-мужски

Вице-премьер Сергей Приходько впервые прокомментировал публикацию Алексея Навального о его пребывании на яхте бизнесмена Олега Дерипаски.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Вице-премьер — глава аппарата правительства Сергей Приходько прокомментировал РБК публикацию Алексея Навального, в которой тот заявил, что Приходько отдыхал на яхте Elden, принадлежащей Олегу Дерипаске.

– По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля, — говорится в заявлении Приходько для РБК.

По его словам, «политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа и неизвестного мне лично Манафорта».

По словам Приходько, подавать в суд на Навального ему самому будет «слишком много чести» для оппозиционера:

– Достаточно того, что это сделают другие люди (имеется в виду Дерипаска).

Ранее представитель Олега Дерипаски сообщил, что предприниматель намерен подать на Навального в суд.

– В социальных сетях и СМИ распространились лживые обвинения в якобы совершении Олегом Дерипаской противоречащих закону действий. Эти заявления не имеют никакого отношения к действительности», — сообщил представитель Дерипаски.

9 февраля Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального направил заявления в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием провести проверку сведений, изложенных в расследовании оппозиционера, сообщили «Ведомости».

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