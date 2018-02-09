Новому главреду «Советской Белоруссии» предложили отказаться от принудительной подписки

Писательница и эксперт в сфере образования Евгения Пастернак обратилась с открытым письмом к новому главреду газеты «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрию Жуку.

Фото Владимира Евстафьева, TUT.BY

Евгения Пастернак напомнила, что в Беларуси негласно существует принудительная подписка.

– Работников многих государственных учреждений, например, учителей, под угрозой увольнения или лишения премий заставляют выписывать ряд периодических изданий, в том числе и газету «СБ. Беларусь сегодня». Это сильно подрывает престиж вашего издания, унижает тех, кто вынужден против своей воли выписывать газету, которой вы теперь руководите, – отмечает писательница.

– Кроме того, так называемая «обязательная подписка» девальвирует труд журналистов, складывается такое ощущение, что газету «СБ. Беларусь сегодня» выписывают только по принуждению. Я очень надеюсь, что вы положите этому конец.

Евгения Пастернак также предложила журналистам газеты «СБ. Беларусь сегодня» проявить профессионализм и провести журналистское расследование, чтобы узнать, кто на самом деле стоит за принудительной подпиской, «фактически вымогая у людей деньги».

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