Барабанщикова рассказала о своей беременности

Теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщиковасообщила Instagram, что ждет ребенка.
– Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… Неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх, дикая боязнь того, что ситуация снова повторится… Затем много лет «проб» забеременеть… И ничего… Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время ) – написала Ольга Барабанщикова.
Дорогие мои Котюндры 😻 Очень хочется поделиться с вами, безумно радостной для меня(нас) новостью..... ☺️ Не хочу больше прятаться или ходить в безразмерных платьях и свитерах..... Хочется в полной мере насладиться этим самым долгожданным и прекрасным периодом🙈🙏🏻 Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни -ребёночка 👼🏼 Мне всё ещё порой не верится,что это происходит со мной......неудачная беременность 7 лет назад,боль и страх....дикая боязнь того,что ситуация снова повторится.....затем много лет ‘проб’ забеременеть..... и ничего.....Но Вот ❤️ видимо Там решили,что пришло и моё время ) я бесконечно Благодарна,каждый день. Очень прошу ваших благословений,чтобы всё было хорошо 🙏🏻 Благодарю💖 МЫ ВАС ЛЮБИМ 🤗 Ваша #колобусинка ☺️
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