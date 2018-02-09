Барабанщикова рассказала о своей беременности

Теннисистка, певица и телеведущая Ольга Барабанщиковасообщила Instagram, что ждет ребенка.

– Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… Неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх, дикая боязнь того, что ситуация снова повторится… Затем много лет «проб» забеременеть… И ничего… Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время ) – написала Ольга Барабанщикова.

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