На открытии Олимпиады-2018 спортсмены из России прошли не под своим флагом

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

На стадион вышли 92 команды. В том числе сборная Беларуси.

Фото ТАСС

Российские спортсмены (официально не сборная России, а команда «Олимпийских атлетов из России») прошли под флагом МОК.

Россию поставили на колени

Фото USA TODAY

Отметим, что никто из белорусской делегации не стал брать с собой в знак солидарности российский флаг.

Впечатлил лыжник из Тонга Пита Тауфатофуа, которого не испугал мороз.

Фото с сайта sports.ru

В день открытия зимней Олимпиады-2018 о себе напомнил «палач российского спорта» Григорий Родченков. Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории появился в эфире американского телеканала CBS. Говорят, он сделал себе пластическую операцию по программе защиты свидетелей.