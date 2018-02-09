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Общество
09.02.2018
Павел Свердлов, Еврорадио
«Все перевернули с ног на голову». СК во второй раз закрыл дело Артема Бастюка, найденного повешенным в Печах

Следственный комитет во второй раз закрыл дело Артема Бастюка — солдата срочной службы, найденного повешенным военной части №25849 под Борисовом. По мнению следователей, 25-летний минчанин совершил самоубийство.

Артем Бастюк. Фото из соцсетей.

«Мы получили постановление. Там все перевернули с ног на голову. У нас была очная ставка с командирами части — их слова перевернуты так, как будто их взяли из другого дела, — рассказывает Еврорадио Татьяна Бастюк, мать Артема. — Ответили нам, что в армии чуть ли не детский сад, а наш сын сам захотел — и всё».

В начале октября 2017 года СК уже прекращал дело Бастюка. Это произошло через несколько дней после того, как стало известно о смерти в Печах еще одного солдата срочной службы — 21-летнего пинчанина Александра Коржича. Под давлением журналистов дело через несколько дней возобновили. Но сейчас оно закрыто снова.

6 февраля председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил журналистам, что следователи обнаружили новые факты дедовщины в белорусской армии, на проверку которых нужно время.

Адвокат Татьяны и Сергея Бастюков готовится обжаловать постановление о закрытии дела по факту смерти их сына.

Артем Бастюк регулярно жаловался родителям на дедовщину в части. Он рассказывал, что "деды" заставляли "молодых" покупать им кофе, сахар, сигареты, не позволяли спать. За неисполнение приказа заставляли отжиматься сотни раз.

Парень не выдержал и стал жаловаться на неуставные взаимоотношения руководству части. 30 марта, за день до его гибели, обсудить ситуацию в Борисов приезжали родители Артема.

Командиры пообещали им разобраться.

Но вечером того же дня солдат позвонил домой, чтобы проститься. Родители забили тревогу и, в свою очередь, позвонили в часть. Их заверили, что все будет хорошо, но утром Артема нашли в петле.

 
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