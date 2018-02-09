«Приехал в рясе и с чемоданом евро». Батюшка из России «попал» в Беларуси на огромный штраф BelToll

3640 евро заплатил настоятель мужского монастыря из Псковской области за нарушение правил проезда по платным дорогам.

Это стало самым крупным «штрафом» в Барановичском отделе BelToll в 2017 году.

Священнослужителя остановили в марте прошлого года. Как выяснилось, на «Газели» грузоподъемностью свыше 4 тонн, которая числится за приходом, не было бортового устройства для оплаты дорог.

— На автомобиле, который принадлежал его приходу, мужчина вез гуманитарную помощь для одной из церквей в Березе, — рассказал в интервью Intex-press начальник регионального отдела Александр Булыга. — До этого на этой «Газели» другие священнослужители уже не раз въезжали в Беларусь, но, видимо, не знали о системе платных дорог.

Бортового устройства в машине не было, и из-за его отсутствия за «Газелью» было закреплено 14 нарушений. Все их пришлось оплачивать настоятелю монастыря.

– Когда батюшку остановили на трассе возле кафе «Старый друг», он ужаснулся от суммы оплаты – таких денег у него с собой не было. На трассе батюшка начал креститься и молиться, чтобы его отпустили. Но автомобиль все же поставили на штрафстоянку. За настоятелем монастыря приехали коллеги из березовской церкви и забрали и его, и гуманитарную помощь, – рассказывает Александр Булыга.

Примерно через месяц священнослужитель на поезде вернулся в Барановичи за «Газелью».

– Он приехал в рясе и с целым чемоданом наличных евро. Чьи это деньги – его личные или прихода, мы не знаем. Батюшка «выкупил» машину, заплатил за нарушения и в тот же день уехал в Россию, – рассказывает Александр Булыга.