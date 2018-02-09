Беларусь попрощалась с Геннадием Гарбуком

В пятницу днем Купаловский театр поднял занавес, но завесил зеркала: страна прощалась с народным артистом Беларуси.

В последний путь Геннадий Михайлович Гарбук ушел со сцены Купаловского театра, на которой он прожил 55 лет. Попрощаться с артистом пришли около 300 человек — коллеги, друзья, зрители. Среди них были как дети, так и те, кому пять ступенек на сцену дались через усилие.

Театральный критик Татьяна Орлова дружила с Геннадием Гарбуком более 50 лет.

— Мы считали себя почти родственниками. В одно время поступали: я — на журфак, он — на актерское. Наверное, это редкий случай, когда журналист и актер дружили, обменивались мыслями и мнениями, были в одной компании. К тому же в театральном институте он был учеником моего отца, Дмитрия Алексеевича Орлова. Гарбук был вхож в наш дом, мы очень дружили.

Татьяна Дмитриевна вспоминает: они всегда были на связи и еще на Новый год созванивались, желали друг другу здоровья. Но последние две недели телефон Геннадия Гарбука не отзывался.

— До сих пор не знаю, от чего он умер. Геннадий Михайлович был очень надежным другом. Один из последних «орловцев» (учеников Дмитрия Орлова. — Прим. TUT.BY). Я видела почти все его театральные роли. Смотрю на фотографии — и могу сказать, какой это спектакль. Но так получилось, что в кино он играл больше, чем на сцене.

По словам Татьяны Орловой, последняя роль в фильме «Дед Талаш» далась ее другу непросто.

— Он мечтал об этой роли много лет. Даже сам хотел заняться режиссурой. Ему было трудно сниматься. Потому что Талаш был героем, партизаном. А у Геннадия уже болели ноги, он не мог, например, запрыгнуть на коня, поэтому операторы ему много помогали.

Народный артист Беларуси Геннадий Овсянников, которого с Геннадием Гарбуком связывают 54 года дружбы, был краток.

— Зусім нядаўна на гэтай жа сцэне я звяртаўся да Генадзя Міхайлавіча тэкстам Аляксея Дударава ў спектаклі «Вечар» такімі словамі: «Аджыў сваё чалавек. Прыйшла яго ноч. Прыйшоў наш вечар». І вось сёння даводзіцца гаварыць гэта па-сапраўднаму. Знаёмы мы былі ажно з 1954 года. Усякага было ў нас: і добрага, і благога. Генадзь Міхайлавіч, — повернулся он к своему другу и коллеге, — у твой адрас сёння будуць выказаны добрыя эпітэты, да цябе будуць звяртацца з добрымі словамі. Я скажу коратка: «Ты параніў маё сэрца. Гэты боль я буду насіць, пакуль не закрыюцца мае вочы». Бывай.

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