Фотожабы: «Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим алюминиевым королем»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Байнет ответил на жалобу Семашко о нерентабельности НПЗ и необходимости поднять цены на бензин
Государственные СМИ «не заметили» критику Лукашенко в адрес российских телеканалов
Житель Вилейки держал у себя рабов
Белорусы продолжают шутить о полете частной ракеты
«Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим алюминиевым королём». Шутки Рунета по следам скандального расследования Навального о Насте Рыбке
Предыдущий выпуск:
«Кто-то может стрелять паутиной, а кто-то вызывать налоги»
Главное