Фотожабы: «Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим алюминиевым королем»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Байнет ответил на жалобу Семашко о нерентабельности НПЗ и необходимости поднять цены на бензин

Государственные СМИ «не заметили» критику Лукашенко в адрес российских телеканалов

Житель Вилейки держал у себя рабов

Белорусы продолжают шутить о полете частной ракеты

«Оставайся, мальчик, с нами – будешь нашим алюминиевым королём». Шутки Рунета по следам скандального расследования Навального о Насте Рыбке

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«Кто-то может стрелять паутиной, а кто-то вызывать налоги»