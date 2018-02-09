Бабченко: «Не будь, как Олежа»

Известный колумнист разводит руками: «Как?»

— С таким баблом ты можешь добиться самых умных, самых красивых, самых потрясающих женщин, — комментирует в Facebook скандал с участием эксортницы из Бобруйска Настя Рыбки и российского олигарха Олега Дерипаски журналист Аркадий Бабченко. — А если не хочешь добиваться — то можешь и проституток купить с кандидатской степенью и внешним видом, соответствующим твоему положению. Которые не опозорят. Нолик только пририсуй в чеке, и всё. И не надо будет потом и Рыбку есть.

И вот ты едешь на встречу с серым кардиналом, вторым человеком во внешней политике, где вы будете обсуждать судьбы мира и секреты тайных сговоров на таком уровне, что и подумать страшно — и покупаешь восемнадцатилетнюю абсолютную дуру. Самое умное, что приходило в голову которой, это силикон в губах, и которая снимает все это дело втихую на айфончик, пишет «книгу» и сдает всё и вся с такими потрохами, что только перья по всему интернету летят, а потом, так и не поняв, куда вляпалась, грозит Дерипаске передачей «Пусть говорят» (о боги, боги...) и шантажирует его замужеством и тюрьмой.

Как? Ну каааааак?

Зачем тебе вообще миллиарды, заводы, футбольные клубы и переговоры, если тебе бл***дей привозят уровня сауны для заместителей руководителя администрации города Химки по хозяйственной части?

Как потом на районе пацанам-олигархам в глаза-то смотреть?

Не понимаю. Не понимаю.

Не будь, как Олежа.

Будь умным.

Соратник Навального: «Во мужики попались»