В Амстердаме защитили права «жриц любви»

Запретив туристам смотреть на них и фотографировать.

Городские власти ужесточили правила поведения туристов в местном Квартале красных фонарей. С апреля текущего года экскурсионным группам запретят посещать этот район, если в их составе будет более 20 человек, сообщает newsru.com.

Перед проведением экскурсии каждый гид, сопровождающий группу от пяти человек, будет обязан подать заявку на получение соответствующего разрешения. Во время визита в квартал туристам не разрешат останавливаться в многолюдных местах, например, у входов в магазины или на мостах. Также им запрещено громко разговаривать или кричать.

Главное же нововведение состоит в том, что зевакам запретят стоять лицом к окнам публичных домов, в которых находятся предлагающие себя работницы секс-индустрии, а также фотографировать их.

Целью подобных требований называется стремление проявить уважение к местным жителям, предпринимателям и работникам секс-бизнеса, сократить возросший за последние годы туристический поток в этот район, а также защитить частную жизнь работников секс-бизнеса.

Гиды, которые нарушат правила, будут оштрафованы. Штраф в 190 евро будет взиматься с независимого гида и 950 евро - со специалиста, который работает на туристическую компанию. В случае трех нарушений гида лишат лицензии.