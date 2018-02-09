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Скандалы
09.02.2018
Экс-гендиректор Банковского процессингового центра получил срок

Шесть лет колонии усиленного режима.

9 февраля суд вынес приговор бывшему генеральному директору Банковского процессингового центра, которого обвиняли в получении взяток в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

Как отмечает TUT.BY, Геннадия Зубарева признали виновным «в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое это лицо могло совершить с использованием своих служебных полномочий, совершенное повторно, в особо крупном размере». Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с конфискацией всего имущества.

Он также признан виновным в завладении имуществом, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с конфискацией всего имущества.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний Зубарев приговорен к лишению свободы сроком на 6 лет с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Суд также вынес приговор второму фигуранту дела — гражданину Латвии. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

 
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