Год «клочка земли». Лукашенко придумал название для 2018-го

И попросил помощи «кто как может и кто сколько может».

Годом малой родины решено объявить 2018 год в Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли республики.

Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.

— Она многолика. Для одних это родной город, улица в городе или небольшой дворик, деревня, где прошли лучшие детские годы, для других — кусочек дикой природы, который радовал глаз и дарил чувство наполненности и покоя. А для тех, кто уехал искать счастье в другие страны, малой родиной стала Беларусь, — цитирует слова главы государства его пресс-служба.

Президент подчеркнул, что пришло время каждому не только вспомнить о своих корнях, о месте, где осталась частичка души, но и отдать долг этому клочку земли.

— Очень хочется, чтобы помощь шла от сердца, стала собственной инициативой. Она может быть материальной, созидательной, просветительской, творческой — кто как может и кто сколько может. Зависит от возможностей, фантазии и желания каждого. Настал момент проявить себя и вписать свое имя в историю этой малой родины, этого клочка нашей земли, — заявил белорусский лидер.

Глава государства вспомнил и о деревеньках, в которых «уже осталось три-пять домов».

— И мне не надо вас убеждать, что с годами тянет туда, где ты сделал первые шаги. Пока у нас есть время и возможности, давайте спасем эти хуторки, — призвал он.

И пообещал тем, кто возьмется их восстанавливать, дать возможность назвать своим именем.

— Но мы его сохраним. И если смотреть в суть темы года глубже, то станет понятно, что это не страна, а мы сами нуждаемся в том, чтобы сделать что-то доброе и полезное для своего родного края. Это нам важно почувствовать себя нужными, щедрыми. Облагородить душу красивыми, бескорыстными делами, — резюмировал Александр Лукашенко.

Правда, не уточнил, когда же сам собирается «облагородить душу красивым, бескорыстным делом», отправившись восстанавливать какой-нибудь «клочок земли».