Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин

Вспоминаем избранных.

Явление миру эскортницы из Бобруйска Насти Рыбки и ее связи с олигархом Олегом Дерипаской произошло только сейчас, хотя в узких кругах светских хроникеров их связь и детали совместного времяпрепровождения смаковались уже достаточно давно.

Масла в огонь подлили слухи, что летом 2017-го Олег Дерипаска и его супруга Полина развелись. Официально эту информацию ни одна из сторон не подтвердила. При этом российские Vogue и Tatler с осени подписывают бизнеследи, которая является «приемной внучкой Ельцина» (ее отец Валентин Юмашев, супруг дочери первого президента России), как Полина Юмашева.

Совпал ли «развод» с появлением Рыбки в жизни форбса – вопрос, похоже, останется открытым.

Настя Рыбка и Олег Дерипаска. Это фото появилось в сети осенью 2017 года

Нынешний же публичный скандал, который спровоцировала уроженка Бобруйска, заставил «Салiдарнасць» вспомнить о других женщинах (бывших и нынешних) очень богатых российских мужчин, в биографии которых присутствует «белорусский след».

Наталья Якимчик, супруга банкира Валерия Шевчука

«Длинноногая уроженка Беларуси дебютировала в сердцах инстаграмщиков снимками с парижской Неде­ли Высокой моды (не обошлось без Эйфелевой башни в качестве фона), вела репортажи с соревнований по конкуру Hermes в Гран-Пале и отчего-то со дня рождения Стаса Михайлова, а в мае продолжила наступление пулеметной очередью «луков» с Мальдивских островов.

Одетая, а точнее, раздетая до купальников собственной линии Natayakim, Наталья была столь нестерпимо прекрасна, что некоторые особо чувствительные даже умоляли ее поскорее вернуться в Москву, к тихим степенным наслаждениям». (Татлер, 2014 год)

Из Instagram, 2018

– Я родилась в Беларуси и жила там до 17 лет. При этом корни у меня польские – мой папа поляк и все родственники по папиной линии – поляки. После школы я поступила в Академию в Петербурге и переехала туда. Первые 2 года мне было очень тяжело, хотя были и друзья, и учеба шла хорошо, но надо было учиться жить без родителей, а это непросто.

Семья для меня имеет огромное значение, я люблю жить в родном доме, чувствовать родных людей, поэтому Родиной для меня всегда оставалась Беларусь. Я очень люблю туда приезжать, это ни с чем несравнимые ощущения тепла и уюта.

И все же с рождением детей я изменилась, и теперь родной город для меня тот, где живут мои дочь и сын. Я и сама очень полюбила Москву и возвращаюсь сюда всегда с огромным удовольствием, – сказала пару лет назад в интервью «Дочки-матери» мать двоих детей Наталья Якимчик.

Ида Кехман, супруга одиозного миллионера Владимира Кехмана

«Ида родом из Новосибирска. Папа, профессиональный хоккеист Марат Валеев, с детства приучал дочку к спорту. Влюбившись в двадцать лет в парня из Минска, Ида упорхнула в Беларусь, где быстро нашла работу в одном из первых в стране фитнес-клубов. Бодрые отжимания в упоре с колен и уверенный прыжок-разножка в исполнении Иды транслировали по местному телевидению в утренних передачах.

Когда минский роман закончился, на крыльях новой любви — к москвичу — Ида упорхнула в столицу РФ. «Я — девушка влюбчивая. Быстро очаровываюсь, но отхожу тоже быстро». (Татлер, 2013)

С первым мужем Марком Лоло

Со вторым мужем Алексеем Киселевым, сыном эмигрировавшего в Украину бывшего руководителя НТВ Евгения Киселева

С третьим супругом, гендиректором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимиром Кехманом

Сейчас Ида отстранилась от московской светской жизни. Растит маленькую дочь Анастасию, чем душевно делится с подписчиками в Instagram.

Елена Лихач, супруга миллиардера-единороса Андрея Скоча

О прошлом Елены Лихач известно только то, что она гражданка Беларуси, поэтому свадьбу в 2011-м играли в Минске. На сегодня она – многодетная мать, которую, как пишут светские хроникеры, «муж обрамил в бриллианты».

«Увидев на гала-вечере в Каннах бриллианты Елены Лихач, удивленно присвистнула даже Натали Портман», – комментирует фото «Татлер».

Екатерина Доманькова, бывшая жена бизнесмена Антона Зингаревича

«Супермодель мира-2006», белоруска Екатерина Доманькова и российский бизнесмен из семейства «форбсов» Антон Зингаревич сыграли свадьбу в 2009 году. Вскоре у молодых людей родилась дочка Маруся.

Пару лет назад стало известно, что Екатерина и Антон развелись.

Летом 2016-го Доманькова стала мамой второй раз, родив дочь Иванку. Имя нынешней второй половины известная белоруска держит в секрете.