В аэропорту «Киев» белорусы подрались за самолет. Два рейса пришлось задержать

Пассажиры двух рейсов не поделили самолет.

Как сообщает украинское издание espreso.tv, конфликт возник в аэропорту «Киев» из-за поломки самолета, который должен был лететь в Шарм-эш-Шейх. Вместо него подали другой самолет, который должен был лететь в Минск.

Возмущенные граждане Беларуси начали драку, не пуская пассажиров на посадку в Египет.

Прибывшим на место происшествия полицейским ничего не оставалось, как наблюдать за дракой через стекло, ведь конфликт возник в транзитной зоне после паспортного контроля.

На место драки вызвали пограничников. Оба рейса задержали.