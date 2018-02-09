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Политика
09.02.2018
intex-press
Как мы искали встречи с кандидатами в депутаты. Но так и не встретились

Intex-press попыталась узнать, когда и где можно встретиться с претендентами на депутатские места в горсовете. Оказалось, что даже в городской избирательной комиссии графика таких встреч нет.

Билборд на улице Брестской. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Для проведения встреч кандидатов в депутаты с избирателями в Барановичах определены специальные помещения. Это ЖЭСы, актовые залы Дома культуры, Дворца культуры, школ и другие. Всего – больше 30. Как узнать, где и когда можно встретиться с кандидатом?

Не найдя ни одного объявления о ближайшем собрании хотя бы одного кандидата в депутаты на сайте горисполкома (там даже есть специальный раздел – «Выборы-2018»), графиком мы решили поинтересоваться в городской территориальной избирательной комиссии. Ну кому лучше знать об этом?

Согласно статье 45 Избирательного кодекса Беларуси (документ опубликован на сайте ЦИК), именно в избирательные комиссии кандидаты в депутаты или их доверенные лица подают заявления о проведении таких встреч. Если в указанное в заявлении время помещение занято, избирательная комиссия сообщает об этом кандидату и предлагает другое свободное для встречи время.

«У нас нет общей картины»

Но оказалось, что все не так просто. Каждый день в городской избирательной комиссии давали разные ответы.

5 февраля сказали, что по поводу встреч кандидатов в депутаты с избирателями надо узнавать в ЖЭСах или на предприятиях, где они собираются выступать перед трудовыми коллективами.

– Кандидаты в депутаты просто ставят нас в известность, что, например, будут встречаться в трудовом коллективе. Но такой учет мы не ведем, у нас нет общей картины, – сказали в горизбиркоме.

Как избирателю догадаться, в какой, например, школе будет такая встреча, чтобы попасть на нее, непонятно. Обзванивать все учебные учреждения?

На следующий день, утром 6 февраля, в городской избирательной комиссии сказали, что заявления о встречах кандидаты в депутаты подают не позднее чем за два дня, на ближайшие дни таких встреч нет.

– Позвоните, может, после обеда, – сказал член избирательной комиссии.

Но после обеда уже другой член горизбиркома сказал, что, когда кандидаты в депутаты будут встречаться с избирателями, «надо спрашивать у них самих».

Каким образом? Номера мобильных телефонов кандидатов ведь нигде не печатают.

Каждый по своему графику

Не удалось узнать о датах и местах встреч и 8 февраля.

– У каждого кандидата свой график. Общего, сводного, нет, – сказали в горизбиркоме. – Кандидаты в депутаты нас просто информируют о встречах. Если это не запрещенное место, пожалуйста, пусть встречаются. Мы просто смотрим, чтобы не было накладок, – сказали в избирательной комиссии.

Но куда-то ведь он смотрит, чтобы не было тех самых накладок!

«А как кандидаты в депутаты информируют о том, когда и где будут встречаться, где найти такие объявления?» – поинтересовались мы.

На это в избиркоме ответили, что агитация проводится за счет кандидатов в депутаты, и каким образом они будут информировать избирателей о встречах, решают они сами.

– У нас есть газета, пусть печатают за свои деньги там объявления. Если хотят, пусть расклеивают объявления на подъездах, – сказали в горизбиркоме.

«Пусть кандидаты пошевелятся»

В Брестской областной избирательной комиссии говорят, что графиков встреч кандидатов в депутаты в городских избирательных комиссиях действительно нет и их «не может там быть по определению». Максимум, чем могут располагать избиркомы, – это примерные расписания встреч на ближайшие день-два.

– Избирательные комиссии, исполкомы не организовывают такие встречи. Они призваны содействовать их проведению. Кандидаты сами должны заботиться о том, чтобы избиратели знали о таких мероприятиях, – говорит Александр Коледа, председатель Брестской областной избирательной комиссии. – Пусть кандидаты и их доверенные лица пошевелятся.

Откуда цифры?

На сайте Центральной избирательной комиссии есть данные о том, сколько заявлений поступило от кандидатов в депутаты на предоставление помещений для встреч с избирателями. По всей стране такие заявления подали 5789 человек (кандидаты или их доверенные лица). Провести они собираются почти 13 тысяч встреч. Откуда берутся эти цифры, если все избирательные комиссии, как барановичская, не ведут учет этих мероприятий, непонятно.

 
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