Выпили грузчики? На Гомельском ликеро-водочном заводе потеряли более 47 тысяч бутылок водки

Вину свалили на грузчиков, а потом передумали и выплатили им премию.

На Гомельском ликеро-водочном заводе «Радамир» пропало 47 тысяч 334 бутылки водки. Недостачу на сумму более 265 тысяч рублей обнаружили во время инвентаризации, проведенной на предприятии еще в ноябре прошлого года.

Первым об инциденте на ликеро-водочном заводе сообщил правозащитник Леонид Судаленко. На своей странице в фейсбуке он рассказал, что в профсоюз РЭП обратились четверо грузчиков предприятия с жалобой на руководство.

«Работодатель посчитал, что столько выпить могли грузчики на складе и лишил их премиальных. Парни к нам, мы с ними в суд. В понедельник должно было состояться первое заседание, а сегодня начальство передумало, выплатило грузчикам премиальные по итогам работы в 2017 году!» — написал правозащитник.

Профсоюзный юрист также приложил скан решения комиссии по трудовым спорам, в котором содержится ссылка на акт инвентаризации.

Впрочем, работники опасаются, что недостачу на них все-таки повесят, ведь по всем документам именно они — материально ответственные лица.