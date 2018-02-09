.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Дерипаска официально отреагировал. Фотофакт
В Амстердаме защитили права «жриц любви»
Экс-гендиректор Банковского процессингового центра получил срок
Год «клочка земли». Лукашенко придумал название для 2018-го
В аэропорту «Киев» белорусы подрались за самолет. Два рейса пришлось задержать
Выпили грузчики? На Гомельском ликеро-водочном заводе потеряли более 47 тысяч бутылок водки
Фотофакт. В Беларуси появился первый робот-хирург. Конечно, в президентской больнице
Школьница из Бобруйска: «Лучше быть государственным ребенком»
Соратник Навального: «Во мужики попались»
Што думаюць пра «Смерць Сталіна» першыя гледачы. Вiдэафакт
Почему БелАЭС не станет общим достоянием Беларуси и Латвии
Семашко: Повышение цен на бензин на 2 копейки положения не исправит
Цифра дня: скольким «тунеядцам» вернули уплаченный сбор
Суперкамбэк «Цмокаў» у еўракубку: пасля трох параз – тры перамогі і выхад у плэй-офф
В Верхнедвинске спасли лося, тонувшего в реке. Фотофакт
Айтишники заступились перед силовиками за «Хартию`97»
Задержан милиционер, который пьяным сбил на тротуаре подростков в Глуске
Погода на выходные: морозы ослабеют, местами потеплеет до +1°С
Как упал товарооборот с Латвией — впечатляющая динамика
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Где «прокололся» Лукашенко
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Новый руководитель БТ «решил устроить самосуд», но ему «прилетела ответочка»
«Популярность Лукашенко в Могилеве падает»
Гэта не Расея. Што пішуць эўрапейскія турысты, якія пабывалі ў Беларусі па 5-дзённым «бязьвізе»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Як жывуць вызваленыя Лукашэнкам забойцы
Класковский – о назначенцах: «Они постараются доказать обществу, что бессменному президенту нет альтернативы»
Карбалевич — об отставках: «Власть увидела, что она проигрывает информационную войну»
Как я искал работу, чтобы не быть «тунеядцем», а скоро снова стану безработным
Как Беларусь не спеша торопится в ВТО
Из дневника майора ГПУ: «Тот, за кем захлопнулась дверь «американки», уже не выйдет таким, каким вошёл»
Актер Харланчук: «Какие у ОМОНовца были причины избивать? Ему нож к горлу приставили?»
«Определенным людям без золотого пистолета как-то даже неудобно жить»
«Не дай бог никому попасть под расклад белорусского права»
Бывшему мэру Барановичей доверили предприятие, а тот довел его до ручки
«Ещё не каждый догадался, что декрет №1 коснётся его лично»
Сколько зарабатывают вертикальщики в регионах
Актриса: «Представить себе не могла, что в новогоднюю ночь на ёлке буду избита ОМОНом»
При Союзе всю Одессу покрыли надписи «Клара Будиловская — проститутка». Выяснилось, что это было
«Жалко Беларусь, когда такие люди входят в руководство правительства»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусский сахар в Москве стоит в полтора раза дешевле, чем в Минске
Как выглядит Земля с автомобиля, отправленного на Марс
«А почему Лукашенко не интересно, что завтрак в школьной столовой стоит вдвое больше, чем обед в студенческой?»
Белоруска в Новой Зеландии: «На данный момент минималка по стране — $ 15.75 в час»
«Когда Лукашенко на встречу выпускников не приехал, прислал свой портрет»
Сара едет. В Перу!
Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
09.02.2018
Салiдарнасць
Фотофакт. В Беларуси появился первый робот-хирург. Конечно, в президентской больнице

Самые новейшие технологии достались слугам народа. Первая операция уже выполнена.

На базе ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь докторами была выполнена первая робот-ассистированная операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix, сообщает официальное сообщество хирургического отделения в Фейсбуке.

Первой робот-ассистированной операцией стала холецистэктомия (удаление желчного пузыря)

«Многоразовые и стерелизуемые инструменты позволяют совершенно «безболезненно» этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства. Впечатления самые положительные, четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратная связь, возможность четкой прецизионной техники, удобное положение оператора. Сейчас планы на использование этого комплекса самые серьезные и не только в абдоминальной хирургии. Старт есть. В Республике Беларусь положено начало роботической хирургии», — отмечается в сообщении.

Увы, испытать на себе новейшие достижения медицины, могут пока лишь избранные.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:10)
Главное
Блондинки с «белорусским следом» в окружении «видных» российских мужчин
Бабченко: «Не будь, как Олежа»
Как мы искали встречи с кандидатами в депутаты. Но так и не встретились
«Поднимите цены до европейских и не нойте. Но и зарплату тоже до европейской»
Три любопытных факта о помощнике Лукашенко по вопросам «от земли и до неба»
Невзоров: «Кандидаты в президенты России напоминают сборище кастратов»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY