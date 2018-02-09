Фотофакт. В Беларуси появился первый робот-хирург. Конечно, в президентской больнице

Самые новейшие технологии достались слугам народа. Первая операция уже выполнена.

На базе ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь докторами была выполнена первая робот-ассистированная операция с использованием роботического комплекса Senhance Surgery компании TransEnterix, сообщает официальное сообщество хирургического отделения в Фейсбуке.

Первой робот-ассистированной операцией стала холецистэктомия (удаление желчного пузыря)

«Многоразовые и стерелизуемые инструменты позволяют совершенно «безболезненно» этапно двигаться дальше и переходить на более сложные вмешательства. Впечатления самые положительные, четкое управление камерой движением глаз, легко управляемые инструменты, обратная связь, возможность четкой прецизионной техники, удобное положение оператора. Сейчас планы на использование этого комплекса самые серьезные и не только в абдоминальной хирургии. Старт есть. В Республике Беларусь положено начало роботической хирургии», — отмечается в сообщении.

Увы, испытать на себе новейшие достижения медицины, могут пока лишь избранные.