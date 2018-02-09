«Поднимите цены до европейских и не нойте. Но и зарплату тоже до европейской»

Байнет ответил на жалобу Семашко о нерентабельности НПЗ и необходимости поднять цены на бензин.

Напомним, вице-премьер Владимир Семашко на итоговой коллегии совета концерна «Белнефтехим» констатировал, что в январе оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — «Нафтан» и Мозырский НПЗ — сработали с убытком. И, по его словам, повышение цен на бензин на 2 копейки положение не исправит. В качестве примера он привел ряд европейских стран, по сути, намекнув, что и Беларуси от новых цен не отвертеться.

Белорусы ответили на этот «плачь Ярославны».

«Поднимите цены до европейских (рентабельных)! И не нойте. Но и зарплату тоже до европейской поднять надо. Я согласен», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«А свои аппетиты правительство уменьшить не пробовало? Уменьшите акцизы и НПЗ сразу в плюсе окажутся».

«Покупая нефть ниже рыночной, наши управленцы один черт сидят в убытках и в этом виноват народ...»

«У нас в стране вообще могут проблемы решаться как-нибудь кроме поднятия цен?»

«Говоря о разнице цен с Россией, господин Семашко не договаривает, что в России дорожный налог входит в стоимость топлива, а у нас он платится дополнительно».

«Г-н Семашко, озвучите, пожалуйста, цены, по которым топливо идет на экспорт. А заодно сразу объясните, почему белорусы должны покрывать недостачи от экспорта».

«Вот поэтому и баланс отрицательный. Экспорт растет, а доходы падают. Так как русский рубль — это не твердая валюта».

«Хотят компенсировать рост цен на нефть. А про компенсацию падения цен на нефть прошлые годы даже не заикались».

«Я вообще не понимаю, как можно получать убытки, покупая нефть по халявным ценам».

«Дайте ваши зарплаты людям и повышайте цены, а так не лезьте в наш карман дырявый».

«У меня такое чувство, если доверить государству торговлю наркотиками и проституцию, то и они будут убыточными направлениями».