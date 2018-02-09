Шутка дня. Эмилия Кларк смеется над мини-«драконьими яйцами»
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«Мать драконов» Эмилия Кларк в очередной раз демонстрирует свое превосходное чувство юмора. На этот раз — на благотворительной премии Centrepoint Awards, которую организовывает Кенсингтонский дворец.
«Тот момент, когда вы находите яйца дракона в Кенсингтонском дворце», — прокомментировала снимок звезда культового сериала «Игра престолов».
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