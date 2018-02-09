Шутка дня. Эмилия Кларк смеется над мини-«драконьими яйцами»

Самое топовое из Instagram.

«Мать драконов» Эмилия Кларк в очередной раз демонстрирует свое превосходное чувство юмора. На этот раз — на благотворительной премии Centrepoint Awards, которую организовывает Кенсингтонский дворец.

«Тот момент, когда вы находите яйца дракона в Кенсингтонском дворце», — прокомментировала снимок звезда культового сериала «Игра престолов».

Еще топовое из Instagram:

Кардашьян собирает лайки, надев шубу на голое тело