Платить придется за «очень много услуг». Депутаты и министерства обсудили новый декрет о тунеядцах

В четверг в парламенте депутаты и представители 4-х ведомств — МНС, Минэкономики, Минтруда и МВД — обсуждали обновленный декрет по тунеядству.

Депутаты надеялись, что представители министерств расскажут, «как на практике будет реализован декрет № 1». Но оказалось «все очень сложно». Журналистов во время заседания попросили даже удалиться из зала, пишет TUT.BY.

— Хотелось бы, чтобы специалисты рассказали, как на практике будет реализован декрет №1. Это самый главный вопрос, который стоит на повестке дня. И очень важно, чтобы нам рассказали, как будет работать постоянная комиссия, потому что идея законотворческого замысла этого правового документа очень серьезная и очень правильная, — делилась ожиданиями накануне заседания председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Депутат Болеслав Пирштук в начале заседания обратил внимание, что количество занятых в экономике на протяжении уже третьего года сокращается.

— Это говорит о том, что мы мало и абсолютно недостаточно создаем новых рабочих мест. И то, что мы предлагаем порой на местах, это объективно не то, что хотел бы наш рынок. Нужны хорошие высокопроизводительные рабочие места. На это направлен декрет № 1. Очень правильно, что прибыли наши коллеги из других министерств — Минэкономики, Минтруда и МНС, потому что хорошо собирать, когда есть что собирать. Но прежде чем собирать, надо научиться создавать.

Однако ожидания депутатов не оправдались.

Министр труда Ирина Костевич в начале доклада пообещала рассказать «о состоянии рынка труда и пошаговой деятельности по реализации декрета № 1». При этом Ирина Костевич обратила внимание на значимость малого бизнеса.

— 50% тех граждан, которые оказываются уволенными, поглощает малый бизнес. Мы должны с вами понимать, что сегодня малый бизнес — это главный драйвер, который помогает улучшать ситуацию на рынке труда, сглаживать те наболевшие проблемы и создавая рабочие места, и обеспечивая гражданами вот этими рабочими местами.

Дальше послушать министра о состоянии рынка труда, а тем более по «шаговой деятельности по реализации декрета № 1», как и услышать доклады представителей других ведомств, не получилось. Журналистов попросили удалиться из зала. Причины такого решения не объяснялись.

Уже после заседания комиссии депутат Ольга Политико в телефонном разговоре с журналистом TUT.BY сообщила, что «министр говорила все то, что написано в декрете», и больше «ничего нового».

А вот депутат Николай Улахович был чуть более многословен, но также констатировал «нет согласованных действий». Депутат отметил, что список услуг, за которые попавшие под декрет № 1 будут платить по полной стоимости, «остается открытым».

— Там столько споров… Очень сложно определить, много есть вопросов. Можно же зацепить и тех людей, которые в общем-то детей воспитывают или за больными ухаживают, и тех, которые выехали зарабатывать деньги в Россию. Это очень сложно. Пока нет механизма…

На вопрос, будет ли взиматься полная плата только за коммунальные услуги, Улахович отметил, что платить придется за «очень много услуг».

— И коммунальные, и лекарства. Это же очень много услуг. Все вопросы обсуждались. Лечение, санаторные услуги, лечение в клиниках, больницах — это все тоже услуги. Это все на дотациях государства. Сказано, что Минздрав сказал, что первая помощь, как и во всем мире, будет оказываться обязательно. Вы что. Тут без вопросов, — уточнил депутат.

— То есть первая помощь будет оказываться бесплатно, а лечение — платно? — поинтересовались журналисты.

— Ничего не ясно. Никто ничего не вырабатывал. Был общий разговор. Все отдано органам местной власти. Местные комиссии будут разбираться и заниматься этим.

На вопрос, сколько человек может попасть под действие декрета № 1, депутат предположил, что «этих людей не так много — где-то 400−500 тысяч по стране». При этом кого будут относить к неработающим (напомним, под декрет № 3 попадали те, кто не работал 183 дня в году и больше), Николай Улахович ответил:

— Не будут считать по количеству дней, а по каждому конкретному гражданину будет решаться вопрос. Пока все находится в стадии незавершенности. Пока никто не торопится. Торопливости не будет.