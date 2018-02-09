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09.02.2018
Соратник Навального: «Во мужики попались»

Один из создателей коалиции «За Россию без произвола и коррупции» — о скандале вокруг эскортницы-уроженки Бобруйска и серьезных лиц из окружения Путина.

Приводим его мнение, опубликованное на своей странице в Facebook, дословно:

— Зная Дерипаску, могу сказать следующее. Он человек предельно психованный, помешанный на вопросах пиара и мелочах, — пишет Владимир Милов. — Мне даже трудно представить? что у него в организме творится сейчас, думаю что у него сейчас просто взрыв мозга и всего остального. Знаю, как он бешено психовал по гораздо менее серьезным поводам.

Вы знаете, вот вы сейчас пишете, «а как же это служба безопасности не проверяла инстаграмы шлюх» — а вот представьте себе, готов легко поверить. Я лично знаю истории, как присутствовавшие в кабинетах крупных олигархов близкие им лица снимали всякие важные совещания на телефон, а эти все престарелые деятели, огражденные эшелонами секьюрити, даже не могли представить, что это происходит.

Ну и Приходько, конечно, это просто песня. Чувак реально просидел от Ильича до Ильича, имеет крайне серьезную репутацию (например, по факту он является автором знаменитой «мюнхенской речи» Путина), и, в общем, на него ничего серьезного не было. А вот так спалился на девчачьем инстаграме. Фантастика. Приходько — это не фигляр-Шувалов какой-нибудь, это реально серьезный чувак, в рейтинге творцов внешней политики, уверен, он в числе первых, может быть на втором месте после Ушакова.

Интересный момент: учитывая глубокую связь Дерипаски с ельцинской семьей, у меня мысль возникла, что Приходько еще с 90-х может у Дерипаса на зарплате сидеть. То есть столько лет это в тайне хранить, и так спалиться, представляете.

Во мужики попались.

Ну девицу-то убьют скорее всего.

Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»

 
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