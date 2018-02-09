Павловский: «Это реальный быт нынешних чиновников из окружения Путина»

О «бедной Насте» из Бобруйска, Приходько и Дерипаске.

Российский политолог Глеб Павловский на Эхе Москвы отметил, что власти вряд ли отреагируют на этот фильм, так как с их точки зрения, если начать обращать внимания на подобные расследования, то можно «открыть дверь в бездну».

— Конечно, я уверен, что гости Дерепаски не платят ни за транспорт, ни за эскорт услуги. С другой стороны, вы знаете, если бы там не было девушек, то уединение Дерипаски с Приходько могло бы вызвать еще больше вопросов и по нынешним временам, но значительно более компрометировать. Поэтому не исключено, что эти девушки прикрытие. Но все равно они взяли за прикрытие не меньше, чем за работу.

…Понимаете, это проблема управления. Когда вы не выстроили систему, в которой можно давать указания, они проходят своим демократическим, скучным путем, — вот вам надо выстраивать такие доверительные схемы через чиновников, которые прямо не имеют вроде бы отношения к важным сюжетам, и друзей-предпринимателей.

Вот так, собственно, в этом кругу формируется политика Российской Федерации. Споры идут горячие, там 100 или 50 человек, и как этих 50 Зорге теперь называть: двор, политбюро, друзья, ближний круг, питерские (хотя там уже не очень-то и питерские). Но, тем не менее, факт, что самое уязвимое место в нашей пирамиде власти — ее верхушка.

…Реакция властей на все это будет резко-нулевая. Потому что если начать на это реагировать — и с точки зрения, что откроешь двери в бездну. Сколько яхт, сколько чиновников... Это очень много. И потом, действительно, сколько девушек хороших, сколько ласковых имен. И каждая из них имеет, что рассказать и выложить в Instagram. Поэтому, я думаю, что нет, реакции подчеркнуто не будет, либо будет ленивое опровержение, что все это ложь, клевета, фальсификация.

…Подбор преемника нынешнему президенту будет происходить примерно вот так вот: где-то на яхте, в шхерах Норвегии или Финляндии среди девушек прикрытия.