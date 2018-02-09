Почему БелАЭС не станет общим достоянием Беларуси и Латвии

Эксперт советует подождать с прогнозами.

— У нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что они могут быть значительно лучше. Мы много наших возможностей не реализуем, — заявил Александр Лукашенко на встрече с латвийским премьер-министром Марисом Кучинскисом.

В 2017 году двусторонний товарооборот составил почти 440 млн долларов, из которых на долю белорусского экспорта пришлось около 351 млн долларов.

Эти цифры выглядят достаточно скромно на фоне показателей десятилетней давности, когда во взаимной торговле с Латвией была преодолена планка в 1 млрд долларов. Не говоря уже о рекорде 2011 года, когда объем белорусского экспорта в эту страну достиг 3,1 млрд долларов.

Столь внушительные показатели товарооборота были достигнуты, прежде всего, благодаря отгрузке через латвийские порты нефтепродуктов, произведенных из российской нефти.

Что мешает рекорд повторить и какие возможности есть для развития отношений — об этом эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Татьяна Манёнок.

О нефтепродуктах

— Раньше нефтепродукты в основном транспортировались на Запад через латвийские порты — до 80% от общего объема. Но в последние годы в странах Балтии возросла конкуренция. Теперь часть поставок осуществляется через порт Клайпеды в Литве, а также по литовской железной дороге, — поясняет эксперт.

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