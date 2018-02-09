Эскортница из Бобруйска заявила о групповом изнасиловании на яхте олигарха

Российский оппозиционер Алексей Навальный, сам того не предполагая, запустил очередное шоу на тему «О времена, о нравы!». По следам его расследования с разоблачениями выступила Настя Рыбка, уроженка Бобруйска.

Алексей Навальный обнаружил доказательства совместного отдыха олигарха Олега Дерипаски и российского вице-премьера Сергея Приходько в инстаграме Насти Рыбки, занимающейся эскортом подопечной «секс-тренера» Алекса Лесли. Для высокопоставленного чиновника является недопустимым такое времяпрепровождение в компании олигарха.

Но это были только цветочки. Ягодки созрели к вечеру, когда Настя Рыбка выложила в инстаграм короткое видео из двух частей. Она поблагодарила Алексея Навального и заявила, что на яхте случилось групповое изнасилование. Эскортница предъявила ультиматум:

– Я хочу, чтобы Олег решил, как именно мы будем разбираться с этим вопросом. Я вижу два варианта – либо он на мне женится, и тем самым я не потеряю свою честь и достоинство, либо я напишу заявление на изнасилование групповое и буду добиваться того, чтобы и он, и его друг пришли на «Пусть говорят» и рассказали, как это все было на самом деле, и ответили за свои поступки.

Положение Дерипаски напоминает сцену из киноклассики.

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