Активистка Femen разделась на Венском балу, чтобы изгнать Порошенко

На одном из главных светских мероприятий Европы случился конфуз.

Активистка Femen пробралась на красную дорожку Венского бала и там обнажила грудь. Само движение так поясняет эту акцию:

«Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х… с бала украинского шоколадного барона. На теле дебютантки бала надпись «Poroshenko, get the fuck out of the Ball!»

Полиция увела Виноградову от украинского президента подальше.

