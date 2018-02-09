Активистка Femen разделась на Венском балу, чтобы изгнать Порошенко
На одном из главных светских мероприятий Европы случился конфуз.
Активистка Femen пробралась на красную дорожку Венского бала и там обнажила грудь. Само движение так поясняет эту акцию:
«Украинская секстремистка Алиса Виноградова с красной дорожки обратилась к аристократической публике с предложением изгнать на х… с бала украинского шоколадного барона. На теле дебютантки бала надпись «Poroshenko, get the fuck out of the Ball!»
Полиция увела Виноградову от украинского президента подальше.
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