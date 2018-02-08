Как столичные чиновники расправляются с частным бизнесом

Между столичным бизнесом и минскими градоначальниками пробежала кошка. Ее зовут «земля и недвижимость».

Манипуляции этими двумя ресурсами позволяют городским властям поставить на уши или к стенке любой бизнес. Дал — забрал, дал на одних условиях — потом их поменял и опять забрал, принял/скорректировал генплан — одному смерть, другому — золотая жила. Отсутствие частной собственности на землю, неравенство частного и государственного бизнеса, острый дефицит верховенства права и независимых судей при избытке муниципального бизнеса — вот что делает конфликты предпринимателей и инвесторов с Мингорисполкомом константой. Отношение столичных властей с ООО «Белмединфарм» указывает на серьезную болезнь столичных властей и глубокие изъяны в управлении страной.

Логика развития успешного бизнеса

ООО «Белмединфарм» — пример успеха белорусского предпринимательства. С 1994г. компания под руководством гендиректора Николая Небышинца поставила перед собой сложную цель — создать качественную сеть частных аптек в стране. Она ее выполнила.

Компания заслужила репутацию надежного партнера на рынке лекарств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Она признавалась лучшей компанией в сфере обслуживания населения. Николай Небышинец получал признание не только потребителей, но и президента страны. В стране не так много компаний, которые почти четверть века работают на сложном рынке Беларуси, имеют солидную репутацию, гигантский управленческий и инвестиционный опыт.

На достигнутом не останавливался, на лаврах не почивал, инвестировал в новые проекты, причем далеко не только коммерческие, но и гуманитарные и исторические. Даже стал почетным консулом Доминиканской республики в Беларуси. Небышинец создал высококлассную национальную команду развития и роста. Мобилизация финансового капитала и нематериальных активов позволяла решать самые смелые задачи. Одну из них руководство «Белмединфарма» видело в создании своей логистической инфраструктуры.

Поэтому было принято решение реализовать инвестиционный логистический проект в Минске в границах ул. Стариновская - Руссиянова - пр. Независимости. На этапе разработки и согласования проекта ничто не предвещало проблем.

Мингорисполком решением от 26.12.2013г. N3291 разрешил ООО «Белмединфарм» строительство объекта «Высокотехнологичный научно-производственный логистический центр» на земельном участке площадью 3 га. Реализация проекта была разбита на три этапа. В период с 27.03.2013г. по 21.11.2013г. инвестор выполнил работы на первых двух этапах, затратив на них более $ 600 тыc. Компания готова была приступать к третьему этапу реализации инвестиционного проекта, собственно стройке, но тут начались первые непонятки и нестыковки.

Мингорисполком ошибся – и решил отжать землю и проект

Казалось бы, вот хороший пример государственно-частного партнерства. Все в выигрыше: город получает современную инфраструктуру, бизнес прирастает активами, бюджет выигрывает от новых налогов, а потребители — от качественных услуг. Но у кого-то в руководстве Минска, очевидно, появились иные взгляды на утвержденный и согласованный инвестиционный проект и землю под ним.

В 2013г. Мингорисполком предложил внести изменения в инвестиционный договор. В этой ситуации инвестор приостановил строительство объекта и вступил в затяжные переговоры с городскими властями, в процессе которых Мингорисполком настаивал на том, что реализация изначально утвержденного инвестиционного проекта невозможна, поскольку он расположен в коммунально-обслуживаемой зоне с размещением объектов с базовой санитарно-защитной зоной не более 50 м. На момент утверждения инвестиционного договора все было точно так же, вот только претензии возникли после того, как инвестор уже завершил первые два этапа реализации. По мнению городских властей, препятствием для реализации инвестиционного договора стало якобы необоснованное включение в архитектурный проект строительства складов.

Данная претензия вызвала у инвестора недоумение, ведь инвестиционный договор предполагал строительство логистического центра. Очевидно, что логистический центр — это обработка и хранение грузов, их таможенное оформление и прочие услуги. Такое определение дает белорусский закон. Складские помещения были запроектированы для собственных нужд, одобрены комитетом архитектуры и градостроительства Минска. В той же зоне складские помещения разрешены смежному землепользователю ЗАО «БелАсептика». Разрешение было выдано председателем комитета архитектуры и строительства Лученовичем, который в отношении ООО «Белмединфарм» занял прямо противоположную позицию, хотя объект был утвержден, по сути дела, за забором от разрешенного. Другие претензии прокуратуры и городских властей были примерно такого же рода. Это была мелочевка, которая легко устранялась в процессе реализации инвестиционного договора.

На сторону Мингорисполкома стала городская прокуратура, которая также посчитала, что строительство складов является нарушением инвестиционного договора, хотя в п.3 того самого договора указано, что будет строиться логистический центр общей площадью 10 тыс. кв.м.

Городские власти затормозили процесс, тем самым нарушив требование законодательства о необходимости обеспечить стабильность законодательства и соблюдение права инвестора. На запрос о получении разрешения на строительство инвестор получил ответ, что проект реализовать невозможно ввиду отсутствия согласования с Минприроды и охраны окружающей среды. Продолжительная переписка закончилась ничем.

Инвестор ООО «Белмединфарм» более трех лет пытался доказывать свою правоту. Было проведено более 30 заседаний комиссии по инвестиционной деятельности Мингорисполкома. На них присутствовали руководители города, которые ни на одном заседании не оспаривали правомерность выделения земельного участка — до момента внесения прокуратурой Минска представления в адрес Мингорисполкома от 16.09.2016г. То есть городская прокуратура после почти 5 лет с начала реализации проекта предложила Мингорисполкому «рассмотреть вопрос о расторжении в одностороннем порядке инвестиционного договора N121, заключенного с ООО «Белмединфарм», в связи с неисполнением инвестором обязательств по договору в части нарушения сроков строительства объекта».

Городские чиновники как будто ждали такого паса со стороны прокуратуры, отозвав ранее выданные согласования по инвестиционному проекту. Вместо конструктивного подхода в работе с инвестором, признании своих ошибок Мингорисполком решил еще и оштрафовать инвестора за нарушение установленных сроков реализации проекта на сумму BYN703625. К номенклатурной атаке на инвестора подключились представители землеустроительной службы города, которые, несмотря на все предыдущие согласования, установили нецелевое использование земельного участка. Этот протокол без уведомления инвестора был отправлен в суд Первомайского района Минска, который без установления четких фактов 13.02.2017г. принял решение против ООО «Белмединфарм».

По жалобе инвестора постановление райсуда было отменено судом вышестоящей инстанции 28.04.2017г. При повторном рассмотрении дела об административном правонарушении (02.06.2017г.) суд прекратил производство по делу за отсутствием административного правонарушения.

В этой ситуации инвестор предложил Мингорисполкому выход из тупиковой ситуации: внести коррективы в инвестиционный договор и построить на том же месте совместно с ЗАО «Минскэкспо» многофункциональный выставочный комплекс и продлить инвестиционный договор до 31.12.2017г. Городские власти продолжили занимать позицию, игнорирующую законные права инвестора.

В результате действий Мингорисполкома инвестору «Белмединфарм» был нанесен большой материальный и моральный ущерб. Поэтому для реализации видоизмененного инвестиционного проекта он привлек партнера и заемные ресурсы. С целью хэджирования рисков для общего бизнеса ООО «Белмединфарм» учредил ООО «Экспо Плаза» и предложил сделать это юрлицо правопреемником ООО «Белмединфарм» по инвестиционному договору. К тому же были получены договоренности с иностранными инвесторами об участии в реализации инвестиционного проекта. Однако Мингорисполком расторгнул договор, проинформировав об этом инвестора 19.06.2017г. Земельный участок был изъят, а понесенные инвестором затраты не компенсированы.

Когда минские чиновники отправляют требования Генпрокуратуры в «игнор»

ООО «Белмединфарм» обратился с жалобой на действия столичных властей в Генпрокуратуру. В письме Генпрокуратуры на имя руководителя Мингорисполкома от 22.05.2017г. сказано: «По состоянию на 2013г. сложилась ситуация, когда строительство обществом логистического центра стало невозможным ввиду его очевидной противоправности. Причинами и условиями нарушений стали ошибки служб горисполкома при заключении инвестиционного договора и согласовании архитектурного проекта. Следует отметить, что по вине должностных лиц Минского горисполкома инвестор понес затраты в размере около $ 500 тыс. (разработка проектно-сметной документации и проведение работ подготовительного периода)».

Замгенпрокурора Лашик потребовал разобраться в ситуации и не допустить нанесения ущерба интересам страны и частного инвестора. По факту данное требование городскими властями было проигнорировано. Права частного инвестора были грубо нарушены, а его совокупные убытки превысили млн. Репутация Республики Беларусь в глазах отечественных и зарубежных инвесторов пострадала. Бюджет города и страны недополучил налоговые поступления. Не созданы новые рабочие места.

Бросается в глаза типичность схемы работы столичных властей с инвесторами. Примерно такой же случай был по поводу проекта на месте троллейбусного парка в самом центре Минска. Там инвестор вложил около $ 17 млн. в перенос транспортной инфраструктуры, но разрешение на строительство так и не получил.

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Ловушка столичной номенклатуры для инвесторов до банальности проста: 1) подписать инвестиционное соглашение с определением этапов реализации проекта; 2) обусловить выдачу разрешения на строительство выполнением условий первых двух-трех этапов; 3) во время выполнения работ на первых этапах инвестпроекта «накопать» нарушений; 4) не принимать работу первых этапов, затягивать выдачу разрешения на строительство; 5) обвинить инвестора в срыве сроков реализации проекта или нарушениях (использования земли, в проекте); 6) расторжение договора в одностороннем порядке. При этом инвестору говорят примерно следующее: «Судитесь, но вы же понимаете, что в нашем городе вам нечего ловить. Так что если вы вообще хотите делать бизнес в Минске и даже в стране, смиритесь и забудьте».