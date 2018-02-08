Невзоров: «Кандидаты в президенты России напоминают сборище кастратов»

Известный публицист хлестко высказался о политиках, которые примут участие в избирательной кампании.

«Опубликован полный список кандидатов в президенты. Он предельно смешной. Там и Жирик, и Явлинский… И вообще все это напоминает такое сборище кастратов, которые снова пошли на изнасилование, — заявил Александр Невзоров на своем канале в Инстаграме. — Они ничего не могут, но обсуждают, как один пойдет за девушкой по аллее, второй будет ее валить, третий ей юбку задерет... Все знают, что они не могут ничего плохого сделать ни одной девушке, что уже давно они на это не способны, и любая медицинская экспертиза признает их абсолютную невинность просто в силу того, что они не могут. И тем не менее, они все снова вышли на изнасилование».