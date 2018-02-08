Семашко: Повышение цен на бензин на 2 копейки положения не исправит

В январе оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — «Нафтан» и Мозырский НПЗ — сработали с убытком.

Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко на итоговой коллегии совета концерна «Белнефтехим».

По данным БЕЛТА, «Нафтан» имел убыток 25 млн долларов, Мозырский НПЗ — 12−13 млн долларов.

Даже повышение с 8 февраля цен на автомобильное топливо на 2 копейки кардинально ситуацию для предприятий не меняет, считает Семашко.

— Мы не имеем собственной нефти в таких объемах, но у нас цена на топливо существенно ниже, чем в России, — отметил вице-премьер.