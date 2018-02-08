В Верхнедвинске спасли лося, тонувшего в реке. Фотофакт

Вытащили лося сотрудники Белорусского общества охотников и рыболовов и Верхнедвинского РОЧС.

Сайт «Витьбичи» рассказывает о деталях операции по спасению лося.

Прибыв к реке, люди обнаружили полынью, из которой лось не мог самостоятельно выбраться. На лед спустили специальный плот, с которого была прорезана полынья для вывода лося к берегу. Однако из-за сильного течения и тонкого льда животное отнесло на полтора километра к Двине.

Нашли удобный пологий спуск, подготовили площадку. На шею лося удалось набросить петлю и контролировать его движение. Животное полностью обессилело, даже не предпринимало попыток сопротивляться. Но даже шестерым взрослым мужчинам вытащить лося не удавалось, и они прибегли к помощи лебедки.

На берегу лось лег на вытоптанную площадку и никак не реагировал на окружающих. Люди укрыли его покрывалами из машин и соломой, а с ветреной стороны разложили большой костер (даже на огонь обессиленное животное не реагировало). За лосем было установлено наблюдение, и уже ночью он поднялся на ноги и неуверенно побрел в сторону ближайшего леса.

На следующий день местные жители наблюдали, как он кормится в трехстах метрах от места спасения.