Айтишники заступились перед силовиками за «Хартию`97»

Журналисты выяснили, что происходило на встрече за закрытыми дверями.

Айтишники на встрече с силовиками. Фото БелТА

1 февраля в Парке высоких технологий произошла неожиданная встреча. За одним столом сошлись IT-бизнесмены и представители силовых структур.

Темой разговора было развитие цифровой экономики, которую одним во имя декрета №8 придётся создавать, а вторым — регулировать.

— Обсуждение получилось живым и доброжелательным, — резюмировал по итогам директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Янчевский, кстати, занял место не на «айтишной», а на «силовой» стороне стола, по правую руку от генпрокурора Александра Конюка. Возможно, когда сидишь рядом с генпрокурором, собеседники кажутся более доброжелательными, чем являются на самом деле.

Журналистам были открыты лишь несколько минут разговора — приветственные слова. Остальное происходило за закрытыми дверями. При этом никто из присутствующих не давал обещаний держать разговор в тайне, поэтому некоторые из них согласились рассказать Еврорадио, о чём шла речь.

«Кролики» и «удавы»

Обычно силовики и бизнесмены встречаются по инициативе первых, в абсолютно других кабинетах и ​​при абсолютно иных обстоятельствах. Но, по сведениям Еврорадио, на этот раз «кролики» пригласили на беседу «удавов», а не наоборот.

Силовики, судя по абстрактным репликам генпрокурора, вообще не очень понимают, о чём говорится в декрете №8. Поэтому, очевидно, во встрече были заинтересованы обе стороны.

— Декрет содержит очень много новых понятий. Новых положений на основе современных технологий. Это абсолютно новая отрасль, новая вещь, — «плавает» Александр Конюк.

Хотя нужно отдать ему должное: его комментарий намного более внятным, чем знаменитые «современные трафики» вице-премьера Анатолия Калинина.

— Мы сегодня собрали специалистов и Парка высоких технологий, и ведущих айтишников. И вот, Олег Ильгизович Хусаенов присутствует — это один из ведущих бизнесменов, которые развивают эту тему, — продолжает генпрокурор. — И вот сегодня наша задача — дать основные понятия, вникнуть в этот декрет и определить алгоритм дальнейшего движения.

Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» вступает в силу 28 марта. В принципе, начало февраля — самое время дать основные понятия. И вникнуть.

Алло, это прачечная?

Сверхзадача для силовиков — понять, как можно противодействовать отмыванию денег при обращении криптовалют.

— Нужно делать хорошее антиотмывочное законодательство. Это ошибочное мнение, что где-то в мире оно есть, а в Беларуси нет. Его и в мире нет, — рассказывает Еврорадио один из участников разговора. — Никто, ни одна организация не даёт официальных рекомендаций по anti money laundering [AML, противодействие отмыванию денег. — Еврорадио] по операциям «криптовалюта — криптовалюта». А отмывание и будет, и есть именно в этом сегменте.

Контрольные функции по операциям «деньги — криптовалюта» лежат на банках, которые давным-давно отработали AML. А вот обращение «крипты» пока что только «вызывает обеспокоенность».

—Беларусь пошла впереди всех по урегулированию оборота «крипты». Поэтому мы должны пойти впереди всех и по созданию антиотмывочного законодательства, — продолжает собеседник Еврорадио. — В нашей стране все вопросы могут быть урегулированы в рамках внутренних регламентов Парка высоких технологий. Эти разработки могут стать образцом для регуляторов по всему миру.

— Почему-то все думают, что, если в тексте декрета [о развитии цифровых технологий] не прописан anti money laundering, значит, в ПВТ хотят что-то отмыть. Это не так, — утверждает другой источник. — В Беларуси проще всего было принять декрет, в котором написано: всё запретить. И что бы было? Или написали бы по всему миру, что здесь происходит либерализация? Мы и так воспринимаемся как страна, которая все в области бизнеса запрещает. Поэтому декрет написан очень удачно. Всё разрешить. Красивый имидж сформировался? А сейчас мы аккуратно: внутренними регламентами, инструкциями вводим регулирование по AML.

Поверьте, это очень непросто — найти баланс, чтобы не отпугнуть честных инвесторов, не перекрыть операции для крупных институциональных игроков, и, в то же время, создать надёжные преграды для мошенников.

Айтишники заступились перед силовиками за «Хартию'97»

По сведениям Еврорадио, в ходе беседы бизнесмены подняли тему блокировки информационных сайтов в Беларуси. Встреча с силовиками прошла на фоне ограничения доступа в Беларуси к сайту charter97.org. Поэтому, несмотря на отсутствие симпатий к "Хартии'97" по обе стороны стола, обсуждался именно этот прецедент.

Позиция бизнесменов заключалась в том, что, если белорусские власти заботятся о бизнес-климате и имидже страны, им следовало бы создавать как можно меньше подобных информационных поводов. Каждый случай, когда государство позволяет себе регулировать интернет в "ручном" режиме, хорошо заметен за пределами Беларуси и не способствует доверию со стороны потенциальных инвесторов.

Фото charter97.org

Здесь стоит отметить, что за последние два месяца в Беларуси были заблокированы два крупных информационных сайта. Первым 14 декабряпод раздачу пошёл «Белорусский партизан». Это произошло буквально через три дня после назначения нового руководства Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси. ОАЦ — ведомство непубличное, но можно предположить, что именно там контролируют белорусский интернет, а при желании (как, по иронии судьбы, было сказано именно на «Белорусском партизане») выключают рубильник.

Прокопеня рассказал, почему блокировка сайтов невыгодна государству

Формально, блокировка сайтов осуществляется руками Министерства информации, но — интересная деталь — на встрече в ПВТ никого из Министерства информации не было. Во всяком случае, официальные хроники об этом молчат. А вот представители ОАЦ сидели за одним столом с айтишниками и слушали их замечания. Правда, реакция на комментарии в защиту пока что так и не разблокированной "Хартии'97" была очень сдержанной.

И чтобы не трогали

Также айтишникам хотелось бы нащупать границы, в которых можно будет работать без опасений потом оказаться виноватыми. Потому что срока давности у этого «окажутся виноватыми» не существует. Один из идеологов белорусской «криптоэкономики» Виктор Прокопеня доказал это на собственном примере, в 2015 году попав за решётку по подозрению в преступлениях, совершённых в 2006-м.

— Мы же прекрасно понимаем, что даже самый лучший закон, самый лучший декрет можно свести на нет практикой применения, — метко замечает после встречи с силовиками Всеволод Янчевский.

Пока что «ясность» между айтишниками и силовиками формируется за закрытыми дверями. А ПВТ, единственная государственная структура, которая могла бы официально прокомментировать детали реализации декрета №8, отмалчивается, чем ещё больше нагнетает сомнения вокруг документа.