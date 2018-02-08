Задержан милиционер, который пьяным сбил на тротуаре подростков в Глуске

Милиционеру, который пьяным сел за руль и сбил двоих подростков на тротуаре в Глуске, предъявили обвинение.

Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

— УСК по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело о ДТП 4 февраля в Глуске, в результате которого причинены телесные повреждения двум подросткам.

По словам Гончаровой, после ДТП водитель был доставлен на медосвидетельствование: в крови мужчины обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

Подозреваемому предъявлено обвинение в нарушении ПДД лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений.

Официально МВД до сих пор не подтвердило и не опровергло информацию о том, что обвиняемый в момент совершения преступления был действующим сотрудником органов внутренних дел.

22-летний водитель Audi был пьян, когда в ночь на 4 февраля сбил двух 17-летних пешеходов. Они шли по тротуару на пересечении улиц Кирова и Гастелло. Милиционер не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, а затем на тротуар.

Подростков с травмами различной степени тяжести госпитализировали.