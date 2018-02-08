«Проголосовать за Тесакову». Студенты БГУ получили «приглашение» на досрочные выборы

Неужели, чтобы обеспечить явку на выборах, администрация БГУ действительно пошла на использование административного ресурса?

8 февраля блогер Антон Мотолько на своей странице в Facebook публикует письмо, с которым к нему обратились студенты БГУ.

Фото со страницы Ольги Тесаковой ВКонтакте

«К сожалению, уровень давления на нас с приближением выборов очень сильно возрос. Сейчас давление идёт уже со стороны ректората. Во-первых, просят проголосовать за определённого кандидата — Ольгу Тесакову. Это ещё куда ни шло. Но нас фактически заставляют проголосовать досрочно! В-третьих, нам открытым текстом заявляют, что администрация следит за теми, кто поддерживает/не поддерживает Ольгу», — говорится в обращении к Мотолько.

В качестве доказательства перечисленных фактов давления приложен скрин сообщения командира «Студенческой службы безопасности» Максима Шелюты.

Неужели, чтобы обеспечить явку на выборах, администрация БГУ действительно пошла на использование административного ресурса? Пикантности ситуации добавляет то, что в Дзержинской избирательной округе Минска, где баллотируется Ольга Тесакова, за депутатский мандат борется ещё один представитель БГУ — доцент Евгений Козлов, выдвиженец Либерально-демократической партии.

Максим Шелюта, автор странного обращения к студентам, утверждает: он никого не стремился запугать. Ну, почти не стремился...

Максим Шелюта: «Никого агитировать идти голосовать или не идти голосовать за какого-то конкретного человека я не собирался и не буду. Сообщение моё было очень резким, я там ссылался на конкретных людей (проректора Ивана Янушевича. — Еврорадио)и просил всех, чтобы обязательно проголосовали 13 февраля (первый день досрочного голосования. — Еврорадио), не потому, что нам это кто-то приказывает, и нам обязательно это нужно сделать. Я написал это только для того, чтобы важность сообщения передать. Знаете, за время, что я работаю, я понял, что если просто написать: «У нас тут выборы, сходите 13 февраля проголосуйте, если хотите», то процентов 70 людей это прочитают и забудут. А если написать так, как это я написал, то узнают об этом все. Своим сообщением я не хотел добиться, чтобы на выборы сходили все — я просто хотел, чтобы на это сообщение обратили внимание».

Эффект превзошёл все ожидания Максима. И это не только о любопытстве журналистов к ситуации и обсуждении её в социальных сетях.

— Очень сожалею, что это написал. Если бы знал, что будут такие последствия, не писал бы... Сегодня в университете у меня тяжёлый день, я должен был быть на лекциях, но из-за всего этого я в университете не могу находиться, так как очень сильное давление. Когда говоришь людям одно, а они там видят другое, и пытаются показать тебя не с лучшей стороны... Есть те, кто пишет, что я нарушил закон этим сообщением. Воспринимать ли это серьёзно, я не знаю, но в любом случае, на моральное состояние это влияет. Честно говоря, сидеть на парах и смотреть на людей, которые смотрят на тебя, тяжело, — признаётся командир «Студенческой службы безопасности».

Максим Шелюта уверяет, никакого давления на студентов в БГУ нет, и приказа написать такое сообщение он из ректората не получал. Тем не менее, молодой человек не считает, что такая политическая активность может закончиться исключением из вуза.

Кандидат в депутаты Ольга Тесакова клянётся: ничего о частной инициативе своего добровольного помощника Максима Шелюты не знала.

Ольга Тесакова: «Вы меня, честно, сейчас расстроили. Поддержка БГУ была только в одобрении моей кампании. Поддержка студентов — только в виде помощи по проведению мероприятий, на пикетах у нас сейчас стоят студенты. И это всё абсолютно добровольно. Никого из-под палки туда не гонят. Тем более, не гонят вступать в группу и приходить на выборы именно 13 февраля. Я очень ценю Максима как человека, который хотел меня поддержать. Я уверена, он хотел сделать как лучше. Но, насколько я понимаю, там не было призыва голосовать за меня. И слова о новом проректоре — как они там связаны, я тоже слабо представляю. В чём будет заключаться смысл административного ресурса — как новый проректор повлияет на то, придут люди голосовать или нет, будут ли они в моей группе или нет?»

Ольга признаётся, ничего писать Максима не просила, и пиара себе, особенно такого, не хотела. А в заключение говорит: «То, что сейчас происходит... Я даже не знаю, будем с этим ещё разбираться».

Видимо, скоро можно будет писать: «Выборы + студенты = скандал». Разговоры о том, что студентов или заставляют голосовать досрочно, или настойчиво склоняют на сторону конкретного кандидата, звучат во время практически каждой избирательной кампании. Нынешняя не стала исключением.