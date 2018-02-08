Кремль изменил взгляды на продвижение идей «русского мира»?

Политолог Андрей Казакевич объяснил«Салідарнасці» причины резкого высказывания российского посла в адрес регнумовцев.

Директор института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич напомнил, что отношения между послом Суриковым и некоторыми пророссийскими группами (в том числе и представителями «Регнума») и до последних высказываний дипломата были непростыми:

— Свое недовольство действиями посольства России в Беларуси это сообщество высказывало и ранее. Поэтому такая позиция не удивляет.

Если исключить персональные моменты, которые также влияют на ситуацию, можно говорить о нежелании России идти на обострение в отношениях с нашей страной из-за инцидента с авторами российского агентства, считает политолог.

— Беларусь продемонстрировала нежелание мириться с критикой власти со стороны пророссийских сил (особенно с обвинениями в национализме). Россия негласно с этим согласилась: мол, вы имеете право наводить порядок у себя, и мы не будем вмешиваться в такие дела, во всяком случае, официально, — пояснил собеседник.

Значит ли это, что Москва меняет свои взгляды на продвижение идей «русского мира»?

— Я думаю, тут речь идет исключительно о тактике текущего момента. И эта тактика не предусматривает каких-то острых заявлений и шагов со стороны России в подобных «внутренних» инцидентах, — подчеркнул политолог.

Андрей Казакевич считает, что Кремль может использовать в своих интересах радикальные проимперские группы Беларуси и России. Но пока не делает на них ставку, по крайней мере, открыто. Это может усложнить внешнеполитическое положение Кремля, а достижение позитивного результата вряд ли возможно.

Политолог обратил внимание на то, что фигуранты дела занимали по отношению к властям Беларуси ярко выраженную критическую политическую позицию, фактически выступая в роли оппозиции:

— А это уже касается вопросов внутриполитической стабильности, что Россия, безусловно, должна учитывать в коммуникациях со своими союзниками.

Собеседник напомнил, что белорусские власти на протяжении последних двадцати лет не раз показывали России, что считают вмешательство во внутриполитические процессы, в том числе активную поддержку пророссийских групп, неприемлемыми.