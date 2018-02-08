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Общество
08.02.2018
Салiдарнасць
Погода на выходные: морозы ослабеют, местами потеплеет до +1°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

9 февраля ожидается пасмурная погода. На большей части территории снег, днем по юго-востоку страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -4..+1°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 февраля ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С.

11 февраля ночью во многих районах Беларуси, днем преимущественно по северо-востоку, пройдет небольшой кратковременный снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.

 
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