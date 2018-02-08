Как эскортница из Бобруйска раскрыла скандальный отдых российского политика и олигарха

Девушка опубликовала снимки, где она отдыхает на яхте Дерипаски.

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал новое расследование. Оно посвящено связи олигарха Олега Дерипаски и топ-чиновника Сергея Приходько, серого кардинала российской политики. А неосознанно раскрыла это все некая «Настя Рыбка» — девушка непонятной профессии, родом из Бобруйска, сообщает «Наша Ніва».

Что случилось?

Навальный увидел подтверждение совместного отдыха олигарха Олега Дерипаски и российского вице-премьера Сергея Приходько.

Дерипаска — миллиардер, директор компании «Русал», крупнейшего производителя первичного алюминия и глинозема. Приходько — заместитель председателя правительства, руководитель Аппарата правительства. Ранее он был помощником Бориса Ельцина и Владимира Путина.

Навальный утверждает, что Дерипаска и Приходько вместе с девушками из эскорт-агентства катались на яхте к берегам Норвегии в августе 2016 года.

А причем здесь девушка? А именно через ее инстаграм и книгу активисты Навального и вышли на эту историю.

Кто такая Настя Рыбка?

Уроженка Бобруйска Анастасия Вашукевич давно уже делает себе карьеру в Москве, не брезгуя ничем. Сначала она связалась то ли с порнорежисссером, то ли «секс-тренером» Алексом Лесли, после чего «пошла по рукам».

В рамках «секс-тренинга» Настя занималась сексом на набережной с первым встречным, за что отсидела 7 суток. Впоследствии даже пикетировала американское посольство, предлагая «переспать с Харви Вайнштейном».

Посещала она и штаб Навального — в рамках «секс-охоты», как говорила сама она, а проще формулируя — в рамках дискредитации.

Что же касается истории с Дерипаской и Приходько, то все банально. Настя «спалила» их, похваляясь в соцсетях своей богатой событиями жизнью.

Дерипаску и Рыбку заприметили вместе уже давно. Она сама говорила, что миллиардер проводил кастинг девушек «не только для постели, для встреч, для тусовок». Даже когда она сидела на сутках, то в ее инстаграме появился пост с призывом найти Олег Дерипаску — мол, ей нужна помощь.

Девушка опубликовала в инстаграме снимки, где она отдыхает на яхте Дерипаски.

Кроме того, она опубликовала и видеофрагменты, и аудиозаписи. По ним Навальный вычислил не только гостей «круиза», но и яхту, и маршрут, по которому путешествовали олигарх и чиновник. Добирались до яхты они, скорее всего, на частном самолете Дерипаски.

Во всем цивилизованном мире подобное считается взяткой.

Установив этот факт, активисты Навального заинтересовались Приходько пристальнее. Выяснилось, что чиновник, никогда не занимавшийся бизнесом, имеет дом за городом площадью 1500 квадратных метров на участке в 3 гектара и две квартиры общей площадью 350 квадратных метров. На какие деньги он это мог приобрести — неизвестно.

Мало того. Как выяснилось, в своей книге «Дневник по совращению миллиардера, или Клон для олигарха» Рыбка вывела и Дерипаску, и Приходько.

Она назвала их псевдонимами, однако привела реальные биографические сведения о каждом, сделав героев познавательными. В результате из книги можно узнать подробности интимных отношений с «Золотовым» (Дерипаска) и некоторые моменты о сексе с «Папой» (так назван герой Приходько).

После выхода расследования Навального Настя Рыбка поблагодарила его в инстаграме: «Спасибо, малыш! Хотя мне и все равно на тираж». А также заверила, что Путин якобы уже читал ее «мемуары».