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Общество
08.02.2018
Как сложилась судьба белорусов, выступивших против «налога на тунеядцев»

Год назад по белорусским городам прокатилась волна протестов против декрета №3, прозванного в народе «дармоедским». Как сложилась судьба активных участников тех событий, узнала DW.

Участники акции протеста против «налога на тунеядцев» в Минске (15 марта 2017 года)

Долг оппозиционера

Чтобы провести легально акцию 19 февраля, вспоминает лидер регионального отделения ОГП Владимир Шанцев, нужно было за две недели до ее начала подать заявку властям на согласование. Шанцев, будучи законопослушным гражданином, сделал все, что было необходимо.

Но разрешения на проведение массового мероприятия Горисполком не дал, а между тем, дата и место уже были анонсированы через социальные сети. «Тогда я взял мегафон, вышел к людям и как публичный человек начал с ними откровенный разговор», - вспоминает Шанцев.

За это на него был составлен протокол, ход которому власти дали накануне второго митинга в марте. Владимир Шанцев был задержан за день до проведения акции и тайно доставлен в суд, где получил 15 суток ареста.

Сегодня политик не сразу ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что тогда организовал протесты. Две недели в тюрьме, признается он, дались ему, 66-летнему пенсионеру тяжело из-за обострившейся аллергии и простуды. Год назад соратники, встречавшие его у ворот тюрьмы, были неприятно удивлены изможденным видом своего лидера.

При этом сам Шанцев не подпадал под действие декрета: кроме того, что он пенсионер, он еще и зарабатывает на жизнь оказанием услуг по распечатке текстов и ксерокопии. Но как у политика, говорит он, у него другого выбора не было. Лидер оппозиционной партии в регионе, считает Владимир Шанцев, обязан делать все для своих потенциальных избирателей.

Протесты привели в оппозицию

Многодетная мать Алена Крень также не попала в категорию «тунеядцев». Она является частным предпринимателем и занимается ландшафтным дизайном. Но она признается, что вышла на акцию, осознав, что наступил момент, когда "»жить в пределах только своей ячейки общества стало невозможно». Ошибки власти, уверена женщина, обусловлены и бездействием обывателей. Правда, она отмечает, что сегодня немного разочарована небольшим количеством протестовавших: «Я тогда ожидала большего».

Алена Крень знала, что милиция может задержать  граждан за участие в акции, но не думала, что это произойдет с ней. Являясь матерью четверых детей, она получила минимальный штраф - 10 базовых величин (около 90 евро). Однако, учитывая сезонный характер ее работы, для семейного бюджета, это был ощутимый удар.

История Алены Крень оказалась самой непредсказуемой. Целый год она размышляла о событиях в стране и, в итоге, два месяца назад сознательно вступила в оппозиционную Белорусскую социал-демократическую партию («Грамаду»).

Таким образом, из человека политически не активного, признается женщина, протесты и штраф сделали ее оппозиционером. Сегодня Алена Крень готова к борьбе за права граждан против нового декрета №1, согласно которому неработающие белорусы будут оплачивать субсидируемые государством услуги по полной стоимости. «Люди еще не поняли, что таит в себе этот декрет», - уверена Алена Крень.

Задержания участников акций протеста 

Заметной фигурой на прошлогоднем могилевском митинге был Константин Чернов - накануне он неудачно поскользнулся и сломал запястья обеих рук, поэтому пришел в гипсе, но с самодельным плакатом. Несмотря на травмы, он был также задержан милицией и в ожидании суда даже провел ночь в тюремной камере ИВС.

Там, вспоминает Константин, всех заставили раздеться, а он не мог этого сделать из-за поломанных рук. Судья, понимая, что парню нужна медицинская помощь, вместо ареста назначила ему штраф в 180 евро.

На акции Чернов представлял ту категорию граждан, которых государство посчитало «тунеядцами». За год до подписания декрета №3 он окончил университет и долгое время не мог найти работу. Центр занятости, вспоминает Чернов, ничем реально помочь не мог, поэтому молодой человек уехал в Россию, где работал по договору подряда. Но в Беларуси, поясняет Константин, такие люди вдруг стали числиться безработными.

Перед тем, как выйти с протестом, признается собеседник DW, он смотрел прямые включения в интернете с акций в других городах. По его признанию, он из тех людей, которые верят в то, что все можно изменить своей активностью, поэтому ни о чем не жалеет.

Жалоба белорусов в ООН

На акцию Константин Чернов пришел со своей подругой, студенткой Аленой Кисель, которая после «Марша нетунеядцев» была отчислена из Могилевского государственного университета, где училась на факультете педагогики и психологии детства.

До защиты диплома ей оставалось три месяца. Девушка даже успела получить предварительное распределение и собиралась отправиться работать в Гомель, но вместо этого через год оказалась в Польше, где готовится продолжить обучение благодаря «Программе Калиновского».

«Жизнь перевернулась с ног на голову», - говорит Алена Кисель, но и она ни о чем не жалеет: «Я вышла бы снова».

Алена Крень, Константин Чернов и Алена Кисель год провели в тяжбах, пытаясь обжаловать приговоры судов на разных уровнях. А в нынешнем январе их жалоба была зарегистрирована Комитетом по правам человека ООН в Женеве.

 
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