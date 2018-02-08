Цифра дня. Как упал товарооборот с Латвией — впечатляющая динамика

Были времена, когда мы торговали на миллиарды.

В 2017 году двусторонний товарооборот между Беларусью и Латвией составил почти $ 440 млн, увеличившись практически на треть. При этом белорусский экспорт достиг $ 350,9 млн, сообщает БЕЛТА в день визита в Минск латвийского премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

Мы же напомним о том, что еще несколько лет назад торговля с Ригой демонстрировала качественно иные цифры. Начиная с 2007-го наши страны преодолели рубеж в $ 1 млрд. В 2008-м товарооборот составил уже $ 2 млрд. Годом позже на динамике взаимной торговли негативно отразилось падение мировых цен на нефтепродукты и калийные удобрения, в результате чего товарооборот снизился на $ 200 млн, а в 2010-м еще на 800 млн.

Рекордным стал кризисный 2011-й, когда возобновление поставок российской нефти позволило превысить объем экспорта в Латвию в $ 3,1 млрд. (объем импорта из Латвии в Беларусь в том году составил $ 143,6 млн).