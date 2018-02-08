Лукашенко выступил за укрепление в стране позиций Шеймана и управделами президента

Глава государства 8 февраля встретился с управляющим делами президента Виктором Шейманом.

– Роль Управления делами надо повышать. Это главная задача, – отметил Александр Лукашенко.

Главе государства доложили о хорошей динамике в 2017 году предприятий, входящих в Управление делами президента.

Виктор Шейман – один из ближайших сподвижников Александра Лукашенко со времени президентских выборов 1994 года.

Структура Управления делами президента включает более 100 подчиненных организаций и около 400 административных и общественных зданий. В его ведении четыре Национальных парка, гостиничные комплексы «Президент-отель», «Минск», «Планета», «Юбилейный», агрокомбинат «Мачулищи», сельскохозяйственное предприятие «Восход» и многие другие объекты.

Управделами президента создает свою сеть аптек